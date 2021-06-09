В «Яндекс.Картах» появился график отключения горячей воды в Москве

Чтобы увидеть график отключения, напишите адрес в поисковой строке или нажмите на иконку нужного дома. В открывшейся карточке появятся даты, в течение которых в доме не будет горячей воды, пояснили в компании. Данные по графику отключения горячей воды предоставляет ресурс mos.ru.