В «Яндекс.Картах» появился график отключения горячей воды в Москве
График отключения горячей воды в Москве появился в десктопной версии и в мобильном браузере «Яндекс.Карт», сообщила компания.
Чтобы увидеть график отключения, напишите адрес в поисковой строке или нажмите на иконку нужного дома. В открывшейся карточке появятся даты, в течение которых в доме не будет горячей воды, пояснили в компании. Данные по графику отключения горячей воды предоставляет ресурс mos.ru.
Ранее мэрия Москвы запустила сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве. Отмечалось, что отключать воду в домах начнут с 11 мая. Горячую воду в городе отключают максимум на 10 дней. Это нужно для того, чтобы подготовить централизованную отопительную систему к новому сезону.