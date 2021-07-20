Путин анонсировал скорый «выход на трассу» самолета МС-21

«В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14», — сказал Путин. За этим самолетом последуют региональный Ил-114–300, легкий многоцелевой самолет «Байкал» и новые вертолеты. Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры Superjet.