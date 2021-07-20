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Путин анонсировал скорый «выход на трассу» самолета МС-21

Ведомости

Российский самолет МС-21 в ближайшее время «выйдет на трассу», заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, передает пресс-служба Кремля.

«В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14», — сказал Путин. За этим самолетом последуют региональный Ил-114–300, легкий многоцелевой самолет «Байкал» и новые вертолеты. Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры Superjet.

Президент выразил уверенность, что современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке и укрепит позиции России как одного из лидеров авиакосмической отрасли.

МС-21 – перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет лайнер, оснащенный иностранными двигателями PW1400, совершил в мае 2017 г. Впоследствии для него был разработан отечественный двигатель.

Ранее по теме: Путин обсудил с Чемезовым проблемы при производстве МС-21

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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