Путин анонсировал скорый «выход на трассу» самолета МС-21
Российский самолет МС-21 в ближайшее время «выйдет на трассу», заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, передает пресс-служба Кремля.
«В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14», — сказал Путин. За этим самолетом последуют региональный Ил-114–300, легкий многоцелевой самолет «Байкал» и новые вертолеты. Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры Superjet.
Президент выразил уверенность, что современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке и укрепит позиции России как одного из лидеров авиакосмической отрасли.
МС-21 – перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет лайнер, оснащенный иностранными двигателями PW1400, совершил в мае 2017 г. Впоследствии для него был разработан отечественный двигатель.