В работе сервисов «Яндекс Go» произошел сбой

Пользователи сервисов, в частности, сообщали в Twitter, что не могут вызвать такси. По их словам, не работает поиск авто, геолокация и отображение цены поездки. В Telegram-канале «Русский маркетинг» сообщается, что приложение не работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Саранске, Минске и других городах.