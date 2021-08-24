В работе сервисов «Яндекс Go» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекс Go» произошел сбой, неполадки устраняются, заявили в «Яндексе».
«У ряда пользователей могут возникать кратковременные трудности с доступом к сервисам Яндекс Go. Наши специалисты работают над устранением сложностей. Приносим извинения за неудобства», — сказали в компании.
Пользователи сервисов, в частности, сообщали в Twitter, что не могут вызвать такси. По их словам, не работает поиск авто, геолокация и отображение цены поездки. В Telegram-канале «Русский маркетинг» сообщается, что приложение не работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Саранске, Минске и других городах.
Из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, следует, что зарегистрировано 424 жалобы на работу сайта «Яндекса» (94%) и почты (6%) «Яндекса».