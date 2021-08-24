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В работе сервисов «Яндекс Go» произошел сбой

Ведомости

В работе сервисов «Яндекс Go» произошел сбой, неполадки устраняются, заявили в «Яндексе».

«У ряда пользователей могут возникать кратковременные трудности с доступом к сервисам Яндекс Go. Наши специалисты работают над устранением сложностей. Приносим извинения за неудобства», — сказали в компании.

Пользователи сервисов, в частности, сообщали в Twitter, что не могут вызвать такси. По их словам, не работает поиск авто, геолокация и отображение цены поездки. В Telegram-канале «Русский маркетинг» сообщается, что приложение не работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Саранске, Минске и других городах.

Из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, следует, что зарегистрировано 424 жалобы на работу сайта «Яндекса» (94%) и почты (6%) «Яндекса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных