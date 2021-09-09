Facebook представила свои «умные» очки

В феврале CNBC сообщал, что Facebook обсуждает возможность использования технологии распознавания лиц в своих умных очках. Однако тогда, по данным телеканала, возник спор об этичности такой функции. Сейчас о ее наличии не объявлялось. Прототип умных очков компании — Project Aria — тестировался с сентября 2020 г. Компания раздала образцы своим сотрудникам и подрядчикам для ношения устройства на территории кампуса и в общественных местах.