Facebook представила свои «умные» очки
Очки, внешне почти не отличающиеся от обыкновенных черных очков, оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами. Они могут снимать видео и фотографии. Устройство синхронизируется с приложением Facebook View, через которое можно пересылать файлы в другие приложения. Память очков рассчитана на 30 полуминутных видеороликов или 500 фотографий.
Очки также можно использовать как наушники для прослушивания музыки и приема звонков, так как в дужки встроены динамики. Очки могут работать до 6 часов, на их зарядку требуется час. Гаджет можно подключать к устройствам на iOS или Android.
В то же время отмечается, что очки не водонепроницаемы, не защищены от брызг, а в линзах нет дисплеев. Стоят они от $299 до $379 (22 000-27 000 руб.) в зависимости от типа линз.
В феврале CNBC сообщал, что Facebook обсуждает возможность использования технологии распознавания лиц в своих умных очках. Однако тогда, по данным телеканала, возник спор об этичности такой функции. Сейчас о ее наличии не объявлялось. Прототип умных очков компании — Project Aria — тестировался с сентября 2020 г. Компания раздала образцы своим сотрудникам и подрядчикам для ношения устройства на территории кампуса и в общественных местах.