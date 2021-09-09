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Facebook представила свои «умные» очки

Ведомости

Компания Facebook представила свои «умные» очки, устройство вышло под брендом Ray-Ban, пишет The Verge.

Очки, внешне почти не отличающиеся от обыкновенных черных очков, оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами. Они могут снимать видео и фотографии. Устройство синхронизируется с приложением Facebook View, через которое можно пересылать файлы в другие приложения. Память очков рассчитана на 30 полуминутных видеороликов или 500 фотографий.

Очки также можно использовать как наушники для прослушивания музыки и приема звонков, так как в дужки встроены динамики. Очки могут работать до 6 часов, на их зарядку требуется час. Гаджет можно подключать к устройствам на iOS или Android.

В то же время отмечается, что очки не водонепроницаемы, не защищены от брызг, а в линзах нет дисплеев. Стоят они от $299 до $379 (22 000-27 000 руб.) в зависимости от типа линз.

В феврале CNBC сообщал, что Facebook обсуждает возможность использования технологии распознавания лиц в своих умных очках. Однако тогда, по данным телеканала, возник спор об этичности такой функции. Сейчас о ее наличии не объявлялось. Прототип умных очков компании — Project Aria — тестировался с сентября 2020 г. Компания раздала образцы своим сотрудникам и подрядчикам для ношения устройства на территории кампуса и в общественных местах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных