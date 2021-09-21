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WSJ: Apple разрабатывает технологии диагностики депрессии

Ведомости

Apple работает над созданием технологии, которая поможет диагностировать депрессию и нарушения когнитивных функций, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой документы компании и источники. 

Признаки депрессии и нарушения когнитивных функций компания планирует выявлять с помощью различных датчиков, а также на основе анализа режима сна, физической активности, поведения при написании сообщений и др. Источники издания уточняют, что данным образом компания надеется создать уникальную функцию для своих устройств, которая сможет привлечь больше покупателей продукции Apple. 

При этом пока все исследования в рамках проекта находятся на начальной стадии, отмечает издание.

В разработке новой функции вместе с Apple участвуют исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и компании Biogen. С учеными из другого научного учреждения — Университета Дьюка — Apple пытается создать алгоритмы выявления аутизма у маленьких детей при помощи камеры iPhone по внешним признакам, сообщает издание. 

В настоящее время самым технологичным устройством у Apple по диагностике здоровья являются часы Apple Watch. На часах можно создавать расписания сна, отслеживать качество сна и получать отчеты о нем. Также с помощью часов можно проверить уровень кислорода в крови и получать уведомления о здоровье сердца. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных