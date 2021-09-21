WSJ: Apple разрабатывает технологии диагностики депрессии

В настоящее время самым технологичным устройством у Apple по диагностике здоровья являются часы Apple Watch. На часах можно создавать расписания сна, отслеживать качество сна и получать отчеты о нем. Также с помощью часов можно проверить уровень кислорода в крови и получать уведомления о здоровье сердца.