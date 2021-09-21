WSJ: Apple разрабатывает технологии диагностики депрессии
Apple работает над созданием технологии, которая поможет диагностировать депрессию и нарушения когнитивных функций, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой документы компании и источники.
Признаки депрессии и нарушения когнитивных функций компания планирует выявлять с помощью различных датчиков, а также на основе анализа режима сна, физической активности, поведения при написании сообщений и др. Источники издания уточняют, что данным образом компания надеется создать уникальную функцию для своих устройств, которая сможет привлечь больше покупателей продукции Apple.
При этом пока все исследования в рамках проекта находятся на начальной стадии, отмечает издание.
В разработке новой функции вместе с Apple участвуют исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и компании Biogen. С учеными из другого научного учреждения — Университета Дьюка — Apple пытается создать алгоритмы выявления аутизма у маленьких детей при помощи камеры iPhone по внешним признакам, сообщает издание.
В настоящее время самым технологичным устройством у Apple по диагностике здоровья являются часы Apple Watch. На часах можно создавать расписания сна, отслеживать качество сна и получать отчеты о нем. Также с помощью часов можно проверить уровень кислорода в крови и получать уведомления о здоровье сердца.