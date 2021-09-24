В России спустили на воду первый морской беспилотник

Автономные суда, способные двигаться без экипажа, разрабатывают и в других странах. Так, в сентябре 2021 г. в Норвегии заявили, что в конце года в эксплуатацию будет запущен первый в мире беспилотный грузовой корабль Yara International, работающий на электрических двигателях. Эксперимент по первому полноценному беспилотному переходу из одного порта Норвегии в другой будет проводиться под наблюдением инженеров, присутствующих на судне.