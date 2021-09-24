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В России спустили на воду первый морской беспилотник

Ведомости

На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге спустили на воду научно-исследовательское судно (НИС) «Пионер-М», на котором первые в России применят технологию «безэкипажного» судовождения, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минпромторга.

«НИС «Пионер-М» будет обладать технологиями «безэкипажного» судовождения благодаря интегрированной системе управления и взаимодействия с морскими мобильными научно-исследовательскими лабораториями», — сообщили в ведомстве. Корабль, построенный, в том числе, с использованием российских композитных материалов, представляет собой маломерное судно катамаранного типа.

После спуска на воду будет проводиться достройка судна и насыщение его оборудованием. Проект «Пионер-М» разрабатывали студенты из семи вузов из Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска, Нижнего Новгорода, Казани и Владивостока. Корабль будет приписан к Севастопольскому государственному университету и будет участвовать в исследованиях акваторий Черного и Азовского морей, использоваться, в том числе, для океанографических, гидробиологических, гидрохимических, геоморфологических, гидроакустических и водолазных работ.

В ноябре прошлого года генеральный директор отраслевого центра «Маринет» Национальной технологической инициативы Александр Пинский сообщил «Ведомостям», что Россия завершает испытания системы по автоматическому и дистанционному управлению судами БЭС-КФ. По итогам испытаний правительство может принять решение об использовании автономных судов в рамках национального эксперимента до 2025 г.

Эксперимент по опытной эксплуатации автономных судов под флагом России могут разрешить в Астраханской, Калининградской и Магаданской областях, Краснодарском, Хабаровском и Приморском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Мурманской, Ростовской областях и на Сахалине.

Автономные суда, способные двигаться без экипажа, разрабатывают и в других странах. Так, в сентябре 2021 г. в Норвегии заявили, что в конце года в эксплуатацию будет запущен первый в мире беспилотный грузовой корабль Yara International, работающий на электрических двигателях. Эксперимент по первому полноценному беспилотному переходу из одного порта Норвегии в другой будет проводиться под наблюдением инженеров, присутствующих на судне.

Ранее по теме: Россия может начать эксплуатацию морских беспилотников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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