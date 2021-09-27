В США призвали запретить поставки продукции Apple из-за принудительного труда

Представители НКО указывают, что власти США имеют право ограничить импорт определенных товаров Apple в соответствие с законом о тарифах, принятом в США в 1930 г. Речь идет о так называемом законе Смута-Хоули, подписанном президентом страны Гербертом Гувером. Законом поднимались ставки пошлин на более чем 20 тыс. импортируемых товаров, в ответ другие государства подняли пошлины на ввоз американских товаров, что привело к резкому падению торгового оборота между США и европейскими странами во время Великой депрессии. Им, в том числе, был введен запрет на импорт товаров, произведенных заключенными.