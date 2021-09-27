Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии

В США призвали запретить поставки продукции Apple из-за принудительного труда

Ведомости

Американская некоммерческая организация (НКО) Tech Transparency Project направила жалобу в Погранично-таможенную службу США с требованием запретить поставки iPhone и другой техники Apple из-за использования принудительного труда на заводах в Китае. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на обращение НКО. 

Такая жалоба была направлена после того, как издание The Information опубликовало расследование, в котором говорилось, что семь китайских компаний-поставщиков компонентов для устройств Apple используют принудительный и подневольный труд. По данным издания, указанные компании являются участниками программы по борьбе с бедностью, которая субсидируется властями Китая.

Заводы, производящие компоненты для устройств подневольно привлекают к работам представителей национальных меньшинств Китая, включая мусульманское население Синьцзян-Уйгурского автономного района — уйгуров. Представитель Apple опровергал информацию, опубликованную в The Information, заявив, что компания «не нашла доказательств использования принудительного труда». 

«Apple, похоже, не может или не хочет проводить базовые исследования своих партнеров и признать факт неоднократного использования принудительного труда в Китае. Погранично-таможенная служба должна побудить Apple и другие компании, ведущие бизнес в Китае, уважать права уйгуров», — цитирует издание представителей Tech Transparency Project. 

Представители НКО указывают, что власти США имеют право ограничить импорт определенных товаров Apple в соответствие с законом о тарифах, принятом в США в 1930 г. Речь идет о так называемом законе Смута-Хоули, подписанном президентом страны Гербертом Гувером. Законом поднимались ставки пошлин на более чем 20 тыс. импортируемых товаров, в ответ другие государства подняли пошлины на ввоз американских товаров, что привело к резкому падению торгового оборота между США и европейскими странами во время Великой депрессии. Им, в том числе, был введен запрет на импорт товаров, произведенных заключенными.

Ранее по теме: WSJ: Apple разрабатывает технологии диагностики депрессии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных