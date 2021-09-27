В США призвали запретить поставки продукции Apple из-за принудительного труда
Американская некоммерческая организация (НКО) Tech Transparency Project направила жалобу в Погранично-таможенную службу США с требованием запретить поставки iPhone и другой техники Apple из-за использования принудительного труда на заводах в Китае. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на обращение НКО.
Такая жалоба была направлена после того, как издание The Information опубликовало расследование, в котором говорилось, что семь китайских компаний-поставщиков компонентов для устройств Apple используют принудительный и подневольный труд. По данным издания, указанные компании являются участниками программы по борьбе с бедностью, которая субсидируется властями Китая.
Заводы, производящие компоненты для устройств подневольно привлекают к работам представителей национальных меньшинств Китая, включая мусульманское население Синьцзян-Уйгурского автономного района — уйгуров. Представитель Apple опровергал информацию, опубликованную в The Information, заявив, что компания «не нашла доказательств использования принудительного труда».
«Apple, похоже, не может или не хочет проводить базовые исследования своих партнеров и признать факт неоднократного использования принудительного труда в Китае. Погранично-таможенная служба должна побудить Apple и другие компании, ведущие бизнес в Китае, уважать права уйгуров», — цитирует издание представителей Tech Transparency Project.
Представители НКО указывают, что власти США имеют право ограничить импорт определенных товаров Apple в соответствие с законом о тарифах, принятом в США в 1930 г. Речь идет о так называемом законе Смута-Хоули, подписанном президентом страны Гербертом Гувером. Законом поднимались ставки пошлин на более чем 20 тыс. импортируемых товаров, в ответ другие государства подняли пошлины на ввоз американских товаров, что привело к резкому падению торгового оборота между США и европейскими странами во время Великой депрессии. Им, в том числе, был введен запрет на импорт товаров, произведенных заключенными.