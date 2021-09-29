«Сбер» начал предупреждать клиентов о мошенничестве во время звонка

Генеральный директор компании АБК, участвовавшей в разработке технологии, Дмитрий Теплицкий отметил, что в первом полугодии 2021 г. более 70% звонков с неизвестных номеров поступало клиентам от мошенников. По его словам, каждый месяц при помощи социальной инженерии они крадут у граждан от 3,5 млрд до 5 млрд руб. При этом преступники постоянно изобретают новые схемы.