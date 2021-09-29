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«Сбер» начал предупреждать клиентов о мошенничестве во время звонка

Ведомости

«Сбер» разработал сервис под названием «Аура», который распознает мошенников во время телефонного разговора и сразу предупреждает об этом пользователей, сообщила пресс-служба банка.

Технология создана на основе искусственного интеллекта: языковая нейросетевая модель глубокого обучения исследовала несколько тысяч разговоров реальных злоумышленников. В рамках пилотного проекта система показала эффективность в 80%. При этом менее чем в 1% случаев модель ошиблась.

На данный момент услуга доступна абонентам «Сбермобайла». Подключить ее можно самостоятельно. Если искусственный интеллект сочтет, что клиент говорит со злоумышленником, он выдаст звуковое сообщение: «Внимание! Вероятно, данный звонок является мошенническим». При этом «Аура» самообучается на основе нового материала в режиме реального времени.

Генеральный директор компании АБК, участвовавшей в разработке технологии, Дмитрий Теплицкий отметил, что в первом полугодии 2021 г. более 70% звонков с неизвестных номеров поступало клиентам от мошенников. По его словам, каждый месяц при помощи социальной инженерии они крадут у граждан от 3,5 млрд до 5 млрд руб. При этом преступники постоянно изобретают новые схемы.

Технический директор «Сбермобайла» Евгений Ситников рассказал, что пока сервис запущен примерно в 12 регионах России, но в дальнейшем его географию расширят, сообщил ТАСС. До конца года система будет работать в пилотном режиме. На данный момент распространять технологию на других операторов не планируется.

В начале сентября заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что банк собрал «библиотеку голосов» телефонных мошенников, с помощью которой отслеживает звонки клиентам и блокирует списание средств со счетов. До этого кредитная организация собрала базу мошеннических номеров. По данным на конец апреля, в ней находилось свыше 600 000 контактов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных