«Сбер» начал предупреждать клиентов о мошенничестве во время звонка
«Сбер» разработал сервис под названием «Аура», который распознает мошенников во время телефонного разговора и сразу предупреждает об этом пользователей, сообщила пресс-служба банка.
Технология создана на основе искусственного интеллекта: языковая нейросетевая модель глубокого обучения исследовала несколько тысяч разговоров реальных злоумышленников. В рамках пилотного проекта система показала эффективность в 80%. При этом менее чем в 1% случаев модель ошиблась.
На данный момент услуга доступна абонентам «Сбермобайла». Подключить ее можно самостоятельно. Если искусственный интеллект сочтет, что клиент говорит со злоумышленником, он выдаст звуковое сообщение: «Внимание! Вероятно, данный звонок является мошенническим». При этом «Аура» самообучается на основе нового материала в режиме реального времени.
Генеральный директор компании АБК, участвовавшей в разработке технологии, Дмитрий Теплицкий отметил, что в первом полугодии 2021 г. более 70% звонков с неизвестных номеров поступало клиентам от мошенников. По его словам, каждый месяц при помощи социальной инженерии они крадут у граждан от 3,5 млрд до 5 млрд руб. При этом преступники постоянно изобретают новые схемы.
Технический директор «Сбермобайла» Евгений Ситников рассказал, что пока сервис запущен примерно в 12 регионах России, но в дальнейшем его географию расширят, сообщил ТАСС. До конца года система будет работать в пилотном режиме. На данный момент распространять технологию на других операторов не планируется.
В начале сентября заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что банк собрал «библиотеку голосов» телефонных мошенников, с помощью которой отслеживает звонки клиентам и блокирует списание средств со счетов. До этого кредитная организация собрала базу мошеннических номеров. По данным на конец апреля, в ней находилось свыше 600 000 контактов.