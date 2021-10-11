В «Мегафоне» назвали возможные сроки ухудшения качества связи в России
Качество связи в России ухудшится не позже чем через 10 лет, если операторам не выделят новые частоты под развитие мобильной связи пятого поколения (5G), заявил гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан.
Помбухчан пояснил, что плотность населения в российских агломерациях увеличивается с одновременным ростом объема потребления данных примерно на 40–50% в год. Кроме того, единицы контента становятся «более тяжелыми», добавил он, приведя в пример видео, размер которых по мере расширения экранов телефонов повышается, а также постоянно обновляющиеся и передающие данные приложения.
«Стандарт может поддерживать определенную плотность населения с определенным объемом трафика. Мобильные операторы вынуждены увеличивать количество базовых станций, чтобы уменьшить зону покрытия каждой и добиться на ней приемлемого качества. Это работает какое-то время, потом становится неэффективным», — отметил глава «Мегафона», пояснив, что это слишком дорого и сложно с точки зрения поддержания транспортной опорной инфраструктуры.
30 июня «Ростех» сообщил, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выделит ему субсидию в размере 21,4 млрд руб. до 2024 г. на развитие технологий связи 5G. Предполагается, что тот создаст кооперацию российских компаний, имеющих соответствующие наработки и компетенции. Также будет подготовлена площадка для серийного производства оборудования для сетей 5G.