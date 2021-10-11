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В «Мегафоне» назвали возможные сроки ухудшения качества связи в России

Ведомости

Качество связи в России ухудшится не позже чем через 10 лет, если операторам не выделят новые частоты под развитие мобильной связи пятого поколения (5G), заявил гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан.

«Если в наших агломерациях в течение какого-то осмысленного времени не появится нормальный стандарт 5G, то качество обычного пользовательского опыта мобильной связи начнет деградировать», — сказал он в интервью РБК. «Не люблю давать прогнозы, но это меньше десяти лет», — добавил бизнесмен.

Помбухчан пояснил, что плотность населения в российских агломерациях увеличивается с одновременным ростом объема потребления данных примерно на 40–50% в год. Кроме того, единицы контента становятся «более тяжелыми», добавил он, приведя в пример видео, размер которых по мере расширения экранов телефонов повышается, а также постоянно обновляющиеся и передающие данные приложения. 

«Стандарт может поддерживать определенную плотность населения с определенным объемом трафика. Мобильные операторы вынуждены увеличивать количество базовых станций, чтобы уменьшить зону покрытия каждой и добиться на ней приемлемого качества. Это работает какое-то время, потом становится неэффективным», — отметил глава «Мегафона», пояснив, что это слишком дорого и сложно с точки зрения поддержания транспортной опорной инфраструктуры.

30 июня «Ростех» сообщил, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выделит ему субсидию в размере 21,4 млрд руб. до 2024 г. на развитие технологий связи 5G. Предполагается, что тот создаст кооперацию российских компаний, имеющих соответствующие наработки и компетенции. Также будет подготовлена площадка для серийного производства оборудования для сетей 5G.

Ранее по теме: Минцифры предоставит «Ростеху» около 21,5 млрд рублей на развитие 5G

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных