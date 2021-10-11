В «Мегафоне» назвали возможные сроки ухудшения качества связи в России

Помбухчан пояснил, что плотность населения в российских агломерациях увеличивается с одновременным ростом объема потребления данных примерно на 40–50% в год. Кроме того, единицы контента становятся «более тяжелыми», добавил он, приведя в пример видео, размер которых по мере расширения экранов телефонов повышается, а также постоянно обновляющиеся и передающие данные приложения.