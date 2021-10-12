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ФСБ может причислить умные очки Facebook к шпионским устройствам​

Ведомости

ФСБ заявила, что конструктивные особенности умных очков Ray-Ban Stories от Facebook могут позволить отнести их к шпионским устройствам, говорится в ответе службы на запрос TJ. Уголовный кодекс предусматривает за приобретение таких устройств до четырех лет лишения свободы.

«Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

В службе не уточнили, по каким именно признакам устройство можно отнести к шпионским, заявив, что эти признаки перечислены в примечании 1 к статье 138.1 УК (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), указывает TJ. 

Facebook и Ray-Ban представили свои умные очки Stories в начале сентября. Внешне устройство не отличается от обычных очков, однако в нем есть две фронтальные камеры по 5 мегапикселей, которые могут снимать фото и видео. Также очки можно использовать для прослушивания музыки и приема звонков, потому что в дужки встроены динамики. Стоят они от $299 до $379 (22 000-27 000 руб.) в зависимости от типа линз.

Ранее по теме: Facebook представила свои «умные» очки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных