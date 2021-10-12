ФСБ может причислить умные очки Facebook к шпионским устройствам
«Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.
В службе не уточнили, по каким именно признакам устройство можно отнести к шпионским, заявив, что эти признаки перечислены в примечании 1 к статье 138.1 УК (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), указывает TJ.
Facebook и Ray-Ban представили свои умные очки Stories в начале сентября. Внешне устройство не отличается от обычных очков, однако в нем есть две фронтальные камеры по 5 мегапикселей, которые могут снимать фото и видео. Также очки можно использовать для прослушивания музыки и приема звонков, потому что в дужки встроены динамики. Стоят они от $299 до $379 (22 000-27 000 руб.) в зависимости от типа линз.