ФСБ может причислить умные очки Facebook к шпионским устройствам​

Facebook и Ray-Ban представили свои умные очки Stories в начале сентября. Внешне устройство не отличается от обычных очков, однако в нем есть две фронтальные камеры по 5 мегапикселей, которые могут снимать фото и видео. Также очки можно использовать для прослушивания музыки и приема звонков, потому что в дужки встроены динамики. Стоят они от $299 до $379 (22 000-27 000 руб.) в зависимости от типа линз.