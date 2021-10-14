Мошенники заработали минимум 18 млн рублей на фейковых свиданиях в интернете

Специалисты Group-IB описали мошенническую схему: злоумышленник под видом девушки знакомится в Tinder, Badoo или других соцсетях, а затем переводит общение в мессенджеры. После чего «девушка» назначает свидание, при этом у нее оказывается «билет» в театр или на стендап шоу. Она демонстрирует QR-код своего билета и предлагает выкупить место рядом с ней. Пользователь оплачивает «билет», после чего «девушка» больше не выходит на связь.