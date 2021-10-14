Мошенники заработали минимум 18 млн рублей на фейковых свиданиях в интернете
Специалисты Group-IB описали мошенническую схему: злоумышленник под видом девушки знакомится в Tinder, Badoo или других соцсетях, а затем переводит общение в мессенджеры. После чего «девушка» назначает свидание, при этом у нее оказывается «билет» в театр или на стендап шоу. Она демонстрирует QR-код своего билета и предлагает выкупить место рядом с ней. Пользователь оплачивает «билет», после чего «девушка» больше не выходит на связь.
Group-IB фиксировала первые подобные схемы еще в 2018 г., однако в 2020-2021 г. произошел «расцвет» Fake Date. Мошенники создают фейковые сайты с ресторанами, кафе, билетами на стендап-шоу, спектакли, концерты и проч. Всего Group-IB обнаружила 700 таких сайтов в Рунете. Причем если в 2019 г. таких ресурсов было всего 25.
Помимо фейковых сайтов с «местами для свидания», в Group-IB обнаружили и другой тип мошеннической схемы: злоумышленники создают фишинговый сайты популярных курьерских служб и маркетплейсов. В некоторых случаях сайты были зарегистрированы одними и теми ж людьми, отметили специалисты.