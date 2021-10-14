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Мошенники заработали минимум 18 млн рублей на фейковых свиданиях в интернете

Ведомости

За последние три года в России появилось как минимум 22 преступные группы, организующие фейковые свидания (Fake Date), сообщает РБК со ссылкой на исследование  Group-IB. Доходы одной из 22 таких групп за прошлый год составили 18 млн руб. при 7 000 транзакций. 

Специалисты Group-IB описали мошенническую схему: злоумышленник под видом девушки знакомится в Tinder, Badoo или других соцсетях, а затем переводит общение в мессенджеры. После чего «девушка» назначает свидание, при этом у нее оказывается «билет» в театр или на стендап шоу. Она демонстрирует QR-код своего билета и предлагает выкупить место рядом с ней. Пользователь оплачивает «билет», после чего «девушка» больше не выходит на связь.

Group-IB фиксировала первые подобные схемы еще в 2018 г., однако в 2020-2021 г. произошел «расцвет» Fake Date. Мошенники создают фейковые сайты с ресторанами, кафе, билетами на стендап-шоу, спектакли, концерты и проч. Всего Group-IB обнаружила 700 таких сайтов в Рунете. Причем если в 2019 г. таких ресурсов было всего 25. 

Помимо фейковых сайтов с «местами для свидания», в Group-IB обнаружили и другой тип мошеннической схемы: злоумышленники создают фишинговый сайты популярных курьерских служб и маркетплейсов. В некоторых случаях сайты были зарегистрированы одними и теми ж людьми, отметили специалисты. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных