Google заявила о предотвращении атак русскоговорящих хакеров на Youtube-каналы
Google с 2019 г. предотвращает фишинговые кампании, нацеленные на пользователей Youtube, в частности, владельцев каналов, сообщила компания. По ее данным, фишинговые атаки совершает группа хакеров, завербованная на русскоязычном форуме.
«Эти кампании проводились несколькими специалистами, нанятыми на русскоязычных форумах», — говорится в сообщении Google.
В компании пояснили, что хакеры привлекают потенциальную жертву ложными возможностями сотрудничества, отправляя письма на электронную почту с рекламой антивирусного обеспечения, VPN, музыкальных плееров, софта для редактирования фотографий и онлайн-игр, после чего пытаются захватить канал, а затем продают его тому, кто предложит самую высокую цену.
Злоумышленники для этих целей зарегистрировали различные домены на поддельные компании, и создали несколько веб-сайтов для доставки вредоносного ПО. На сегодняшний день компания выявила не менее 1011 доменов, созданных для осуществления захвата каналов.
«В сотрудничестве с Youtube, Gmail, Trust & Safety, CyberCrime Investigation Group и Safe Browsing, наши средства защиты снизили объем фишинговых писем в Gmail на 99,6% с мая 2021 г.», — говорится в сообщении компании. «Более того, чтобы защитить наших пользователей, мы передали данные об указанной деятельности в ФБР для дальнейшего расследования», — отметили в Google.