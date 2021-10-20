Google заявила о предотвращении атак русскоговорящих хакеров на Youtube-каналы

«В сотрудничестве с Youtube, Gmail, Trust & Safety, CyberCrime Investigation Group и Safe Browsing, наши средства защиты снизили объем фишинговых писем в Gmail на 99,6% с мая 2021 г.», — говорится в сообщении компании. «Более того, чтобы защитить наших пользователей, мы передали данные об указанной деятельности в ФБР для дальнейшего расследования», — отметили в Google.