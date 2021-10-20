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Google заявила о предотвращении атак русскоговорящих хакеров на Youtube-каналы

Ведомости

Google с 2019 г. предотвращает фишинговые кампании, нацеленные на пользователей Youtube, в частности, владельцев каналов, сообщила компания. По ее данным, фишинговые атаки совершает группа хакеров, завербованная на русскоязычном форуме. 

«Эти кампании проводились несколькими специалистами, нанятыми на русскоязычных форумах», — говорится в сообщении Google. 

В компании пояснили, что хакеры привлекают потенциальную жертву ложными возможностями сотрудничества, отправляя письма на электронную почту с рекламой антивирусного обеспечения, VPN, музыкальных плееров, софта для редактирования фотографий и онлайн-игр, после чего пытаются захватить канал, а затем продают его тому, кто предложит самую высокую цену.

Злоумышленники для этих целей зарегистрировали различные домены на поддельные компании, и создали несколько веб-сайтов для доставки вредоносного ПО. На сегодняшний день компания выявила не менее 1011 доменов, созданных для осуществления захвата каналов. 

«В сотрудничестве с Youtube, Gmail, Trust & Safety, CyberCrime Investigation Group и Safe Browsing, наши средства защиты снизили объем фишинговых писем в Gmail на 99,6% с мая 2021 г.», — говорится в сообщении компании. «Более того, чтобы защитить наших пользователей, мы передали данные об указанной деятельности в ФБР для дальнейшего расследования», — отметили в Google. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных