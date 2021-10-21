Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии

На МЦК планинируют использовать искусственный интеллект для выявления хулиганов

Ведомости

На Московском центральном кольце (МЦК) внедрят систему искусственного интеллекта, которая будет дистанционно выявлять признаки асоциального поведения пассажиров.

Конкурс на разработку такой системы объявил Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС, дочернее общество РЖД). Итоги конкурса будут подведены 28 октября, стоимость работ оценена в 15,7 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Программно-аппаратный комплекс будет определять дебоширов в электропоездах «Ласточка» и на остановках МЦК. Он будет автоматически и в режиме реального времени анализировать видеоизображения с камер наблюдения в «Ласточках» и на железнодорожных платформах, а также акустическая информация, в том числе речь. Так, с помощью машинного зрения и искусственного интеллекта будут распознаваться крики, проявления агрессии (повышение тона и изменение манеры речи), взрывы и другие нетипичные для обстановки внутри вагона звуки.

Сейчас по МЦК курсирует в сутки 242 пары поездов в рабочие дни и 211 пар — в выходные, включая скоростные «Ласточки», которые выпускает завод «Уральские локомотивы». В РЖД рассчитывают запустить беспилотные «Ласточки» по кольцу в 2024 г. Сертификацию такие поезда пройдут в 2022 г.

Ранее по теме: Беспилотные «Ласточки» поедут по МЦК на год позже запланированного срока

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных