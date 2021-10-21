На МЦК планинируют использовать искусственный интеллект для выявления хулиганов
На Московском центральном кольце (МЦК) внедрят систему искусственного интеллекта, которая будет дистанционно выявлять признаки асоциального поведения пассажиров.
Конкурс на разработку такой системы объявил Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС, дочернее общество РЖД). Итоги конкурса будут подведены 28 октября, стоимость работ оценена в 15,7 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.
Программно-аппаратный комплекс будет определять дебоширов в электропоездах «Ласточка» и на остановках МЦК. Он будет автоматически и в режиме реального времени анализировать видеоизображения с камер наблюдения в «Ласточках» и на железнодорожных платформах, а также акустическая информация, в том числе речь. Так, с помощью машинного зрения и искусственного интеллекта будут распознаваться крики, проявления агрессии (повышение тона и изменение манеры речи), взрывы и другие нетипичные для обстановки внутри вагона звуки.
Сейчас по МЦК курсирует в сутки 242 пары поездов в рабочие дни и 211 пар — в выходные, включая скоростные «Ласточки», которые выпускает завод «Уральские локомотивы». В РЖД рассчитывают запустить беспилотные «Ласточки» по кольцу в 2024 г. Сертификацию такие поезда пройдут в 2022 г.