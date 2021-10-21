На МЦК планинируют использовать искусственный интеллект для выявления хулиганов

Программно-аппаратный комплекс будет определять дебоширов в электропоездах «Ласточка» и на остановках МЦК. Он будет автоматически и в режиме реального времени анализировать видеоизображения с камер наблюдения в «Ласточках» и на железнодорожных платформах, а также акустическая информация, в том числе речь. Так, с помощью машинного зрения и искусственного интеллекта будут распознаваться крики, проявления агрессии (повышение тона и изменение манеры речи), взрывы и другие нетипичные для обстановки внутри вагона звуки.