Газета
Технологии

Минцифры предложило смягчить порядок передачи биллинга абонентов Роскомнадзору

Ведомости

Минцифры разработало новый проект постановления правительства, который утверждает порядок предоставления операторами связи данных об абонентах для поиска «серых» SIM-карт, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Министерство предложило передавать ведомству данные по запросу, часть из которых будет предоставляться только по решению суда. 

С октября в силу вступили правила, согласно которым операторы должны были передавать Роскомнадзору весь биллинг. Также с 1 июня все новые клиенты-юрлица операторов должны регистрировать пользователей SIM-карт в единой системе идентификации и аутентификации. Роскомнадзор может запрашивать данные о звонках, передаче данных, расположении абонентов для проверки исполнения закона.

Согласно новой версии документа, Роскомнадзор сможет запрашивать биллинг за две недели не чаще, чем раз в полгода. Часть информации ведомство сможет получать только по решению суда, например, международный идентификационный номер абонента, дату и время оказания ему услуг и объем переданных и полученных данных. Без решения суда Роскомнадзор сможет запрашивать информацию о фактах передачи данных, звонках, SMS и геолокации. 

В Минцифры изданию сообщили, что ограничили возможность ведомства запрашивать данные по каждому абонентскому номеру. Работа над актами продолжится, чтобы навести порядок на рынке «серых» SIM-карт, «исключив предоставление избыточных сведений операторами и обеспечив сохранность данных абонентов».

По мнению источника издания в крупном операторе, требования регулятора по-прежнему избыточны. В другом операторе сообщили, что создаваемая система подразумевает передачу данных не только о юрлицах, но и о физических лицах. Собеседник оценил создание такой системы в 1-2 млрд руб. на крупного оператора. В компаниях отказались от официальных комментариев. Роскомнадзор также не ответил на запрос.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных