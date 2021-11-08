Минцифры предложило смягчить порядок передачи биллинга абонентов Роскомнадзору

По мнению источника издания в крупном операторе, требования регулятора по-прежнему избыточны. В другом операторе сообщили, что создаваемая система подразумевает передачу данных не только о юрлицах, но и о физических лицах. Собеседник оценил создание такой системы в 1-2 млрд руб. на крупного оператора. В компаниях отказались от официальных комментариев. Роскомнадзор также не ответил на запрос.