Минцифры предложило смягчить порядок передачи биллинга абонентов Роскомнадзору
Минцифры разработало новый проект постановления правительства, который утверждает порядок предоставления операторами связи данных об абонентах для поиска «серых» SIM-карт, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Министерство предложило передавать ведомству данные по запросу, часть из которых будет предоставляться только по решению суда.
С октября в силу вступили правила, согласно которым операторы должны были передавать Роскомнадзору весь биллинг. Также с 1 июня все новые клиенты-юрлица операторов должны регистрировать пользователей SIM-карт в единой системе идентификации и аутентификации. Роскомнадзор может запрашивать данные о звонках, передаче данных, расположении абонентов для проверки исполнения закона.
Согласно новой версии документа, Роскомнадзор сможет запрашивать биллинг за две недели не чаще, чем раз в полгода. Часть информации ведомство сможет получать только по решению суда, например, международный идентификационный номер абонента, дату и время оказания ему услуг и объем переданных и полученных данных. Без решения суда Роскомнадзор сможет запрашивать информацию о фактах передачи данных, звонках, SMS и геолокации.
В Минцифры изданию сообщили, что ограничили возможность ведомства запрашивать данные по каждому абонентскому номеру. Работа над актами продолжится, чтобы навести порядок на рынке «серых» SIM-карт, «исключив предоставление избыточных сведений операторами и обеспечив сохранность данных абонентов».
По мнению источника издания в крупном операторе, требования регулятора по-прежнему избыточны. В другом операторе сообщили, что создаваемая система подразумевает передачу данных не только о юрлицах, но и о физических лицах. Собеседник оценил создание такой системы в 1-2 млрд руб. на крупного оператора. В компаниях отказались от официальных комментариев. Роскомнадзор также не ответил на запрос.