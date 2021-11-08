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«Вертолеты России» примут участие в разработке китайского тяжелого вертолета

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Холдинг «Вертолеты России» примет участие в разработке китайского тяжелого вертолета, сообщил гендиректор компании Андрей Богинский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В 2016 г. в ходе вашего визита в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 г. шли интенсивные переговоры, и 25 июня текущего года мы подписали контракт», — сказал Богинский, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

По его словам, российский холдинг разработает только часть агрегатов вертолета: трансмиссию, рулевой винт и противообледенительную систему.

«Проект достаточно большой, примерно на 13 лет. Будут вестись работы, поэтому, конечно, для нас, и особенно для молодежи, – серьезный проект, над которым мы можем долго работать и, в том числе, приобрести дополнительные навыки и компетенции», — отметил глава «Вертолетов России».

Россия и Китай уже ведут совместную разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Компании СОМАС и ОАК в рамках совместного предприятия начали работу над лайнером в 2016 г. Стоимость проекта оценивается в $20 млрд: $13 млрд пойдет непосредственно на разработку лайнера, $7 млрд – на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж. Базовая версия CR929-600 в трехклассной компоновке сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 000 км. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным фюзеляжем (CR929-700) и укороченным фюзеляжем (CR929-500).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных