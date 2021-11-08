«Вертолеты России» примут участие в разработке китайского тяжелого вертолета

Россия и Китай уже ведут совместную разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Компании СОМАС и ОАК в рамках совместного предприятия начали работу над лайнером в 2016 г. Стоимость проекта оценивается в $20 млрд: $13 млрд пойдет непосредственно на разработку лайнера, $7 млрд – на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж. Базовая версия CR929-600 в трехклассной компоновке сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 000 км. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным фюзеляжем (CR929-700) и укороченным фюзеляжем (CR929-500).