«Вертолеты России» примут участие в разработке китайского тяжелого вертолета
Холдинг «Вертолеты России» примет участие в разработке китайского тяжелого вертолета, сообщил гендиректор компании Андрей Богинский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«В 2016 г. в ходе вашего визита в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 г. шли интенсивные переговоры, и 25 июня текущего года мы подписали контракт», — сказал Богинский, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
По его словам, российский холдинг разработает только часть агрегатов вертолета: трансмиссию, рулевой винт и противообледенительную систему.
«Проект достаточно большой, примерно на 13 лет. Будут вестись работы, поэтому, конечно, для нас, и особенно для молодежи, – серьезный проект, над которым мы можем долго работать и, в том числе, приобрести дополнительные навыки и компетенции», — отметил глава «Вертолетов России».
Россия и Китай уже ведут совместную разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Компании СОМАС и ОАК в рамках совместного предприятия начали работу над лайнером в 2016 г. Стоимость проекта оценивается в $20 млрд: $13 млрд пойдет непосредственно на разработку лайнера, $7 млрд – на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж. Базовая версия CR929-600 в трехклассной компоновке сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 000 км. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным фюзеляжем (CR929-700) и укороченным фюзеляжем (CR929-500).