Минобрнауки поручило к 2024 году разработать вакцину от АЧС для животных
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минобрнауки совместно с Российской академией наук разработать и внедрить к 2024 г. вакцину от африканской чумы свиней (АЧС).
«От науки ждут прорыва, без создания эффективной вакцины невозможно справиться с АЧС и обезопасить страну от рисков заражения территорий и снижения производства», — приводит пресс-служба правительства слова Абрамченко на заседании противоэпизоотической комиссии 12 ноября.
Вице-премьер также поручила создать систему реагирования на риски распространения АЧС на всех уровнях и разработать меры постоянного ветеринарного контроля без предупреждения предприятий. Минсельхозу, Россельхознадзору и другим ведомствам было поручено совместно с регионами проанализировать достаточность нормативного регулирования и подготовить предложения о корректировке нормативно-правовых актов, в том числе о введении обязательных требований по охране периметра территорий животноводческих ферм и внедрению информационных систем контроля.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней и диких кабанов, относящаяся к числу особо опасных. Как правило, гибель животных наступает на 5-10 сутки после начала заболевания, а выжившие животные пожизненно остаются носителями вируса. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскому хозяйству, так как быстро распространяется, вызывает гибель до 100% свиней, не поддается лечению и вакцинопрофилактике. Единственная мера борьбы с заболеванием — жесткий карантин. Все находящееся в эпизоотическом очаге поголовье свиней убивают бескровным методом, а туши сжигают.
По словам Абрамченко, в текущем году очаги АЧС были зафиксированы в 38 регионах страны, общий ущерб российских сельхозпредприятий от заболевания по итогам года уже достиг 1,9 млрд руб. Вице-премьер назвала эпидемиологическую ситуацию с АЧС «крайне неблагоприятной» и связала ее с грубым нарушением ветеринарных правил на сельхозпредприятиях.