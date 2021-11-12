Минобрнауки поручило к 2024 году разработать вакцину от АЧС для животных

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней и диких кабанов, относящаяся к числу особо опасных. Как правило, гибель животных наступает на 5-10 сутки после начала заболевания, а выжившие животные пожизненно остаются носителями вируса. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскому хозяйству, так как быстро распространяется, вызывает гибель до 100% свиней, не поддается лечению и вакцинопрофилактике. Единственная мера борьбы с заболеванием — жесткий карантин. Все находящееся в эпизоотическом очаге поголовье свиней убивают бескровным методом, а туши сжигают.