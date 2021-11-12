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Минобрнауки поручило к 2024 году разработать вакцину от АЧС для животных

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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минобрнауки совместно с Российской академией наук разработать и внедрить к 2024 г. вакцину от африканской чумы свиней (АЧС). 

«От науки ждут прорыва, без создания эффективной вакцины невозможно справиться с АЧС и обезопасить страну от рисков заражения территорий и снижения производства», — приводит пресс-служба правительства слова Абрамченко на заседании противоэпизоотической комиссии 12 ноября.

Вице-премьер также поручила создать систему реагирования на риски распространения АЧС на всех уровнях и разработать меры постоянного ветеринарного контроля без предупреждения предприятий. Минсельхозу, Россельхознадзору и другим ведомствам было поручено совместно с регионами проанализировать достаточность нормативного регулирования и подготовить предложения о корректировке нормативно-правовых актов, в том числе о введении обязательных требований по охране периметра территорий животноводческих ферм и внедрению информационных систем контроля.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней и диких кабанов, относящаяся к числу особо опасных. Как правило, гибель животных наступает на 5-10 сутки после начала заболевания, а выжившие животные пожизненно остаются носителями вируса. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскому хозяйству, так как быстро распространяется, вызывает гибель до 100% свиней, не поддается лечению и вакцинопрофилактике. Единственная мера борьбы с заболеванием — жесткий карантин. Все находящееся в эпизоотическом очаге поголовье свиней убивают бескровным методом, а туши сжигают. 

По словам Абрамченко, в текущем году очаги АЧС были зафиксированы в 38 регионах страны, общий ущерб российских сельхозпредприятий от заболевания по итогам года уже достиг 1,9 млрд руб. Вице-премьер назвала эпидемиологическую ситуацию с АЧС «крайне неблагоприятной» и связала ее с грубым нарушением ветеринарных правил на сельхозпредприятиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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