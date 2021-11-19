Минэкономразвития предложило разрешить передавать данные о звонках абонентов

В Минцифры изданию заявили, что поддерживают предложение Минэкономразвития. Министерство предлагает установить порядок предоставления данных третьим лицам в законопроекте, чтобы не издавать отдельное постановление. В Минэкономразвития изданию рассказали, что данные о связи, о которых говорится в законопроекте, являются информацией ограниченного доступа и по закону подлежат защите. В МТС заявили, что такая норма упорядочит взаимодействие с абонентами. В «МегаФоне», «Вымпелкоме» и Tele2 отказались от комментариев.