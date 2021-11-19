Минэкономразвития предложило разрешить передавать данные о звонках абонентов
Минэкономразвития разработало поправки к закону о связи, в которых предлагается снять тайну связи с информации о соединениях, трафике и платежах абонента оператору, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект. При согласии пользователя операторы будут передавать эту информацию третьей стороне. Сейчас операторы могут передавать данные только о самих абонентах и услугах, которыми они пользуются.
В документе говорится, что полный список данных, с которых снимут тайну связи, и порядок их предоставления определит правительство. В пояснительной записке говорится, что нынешний подход не позволяет бизнесу использовать имеющиеся данные, в том числе в рамках комплексных услуг и сервисов.
По мнению авторов законопроекта, передача банку данных об оказываемых клиенту услугах поможет в борьбе с мошенничеством. Оператор связи формирует базу потенциально мошеннических номеров и в момент звонка с такого номера абоненту передает информацию об этом факте. Данные о расчетах абонентов с оператором предлагается передавать банкам для кредитного скоринга. Также такая информация может быть интересна туроператорам.
Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян пояснил, что сейчас данные абонентов, которые подпадают под тайну связи, операторы могут передавать только по решению суда или в виде неких обезличенных моделей. Это позволяет операторам развивать продукты на основе больших данных.
В Минцифры изданию заявили, что поддерживают предложение Минэкономразвития. Министерство предлагает установить порядок предоставления данных третьим лицам в законопроекте, чтобы не издавать отдельное постановление. В Минэкономразвития изданию рассказали, что данные о связи, о которых говорится в законопроекте, являются информацией ограниченного доступа и по закону подлежат защите. В МТС заявили, что такая норма упорядочит взаимодействие с абонентами. В «МегаФоне», «Вымпелкоме» и Tele2 отказались от комментариев.