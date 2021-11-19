Газета
Технологии

Минэкономразвития предложило разрешить передавать данные о звонках абонентов

Ведомости

Минэкономразвития разработало поправки к закону о связи, в которых предлагается снять тайну связи с информации о соединениях, трафике и платежах абонента оператору, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект. При согласии пользователя операторы будут передавать эту информацию третьей стороне. Сейчас операторы могут передавать данные только о самих абонентах и услугах, которыми они пользуются.

В документе говорится, что полный список данных, с которых снимут тайну связи, и порядок их предоставления определит правительство. В пояснительной записке говорится, что нынешний подход не позволяет бизнесу использовать имеющиеся данные, в том числе в рамках комплексных услуг и сервисов.

По мнению авторов законопроекта, передача банку данных об оказываемых клиенту услугах поможет в борьбе с мошенничеством. Оператор связи формирует базу потенциально мошеннических номеров и в момент звонка с такого номера абоненту передает информацию об этом факте. Данные о расчетах абонентов с оператором предлагается передавать банкам для кредитного скоринга. Также такая информация может быть интересна туроператорам.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян пояснил, что сейчас данные абонентов, которые подпадают под тайну связи, операторы могут передавать только по решению суда или в виде неких обезличенных моделей. Это позволяет операторам развивать продукты на основе больших данных.

В Минцифры изданию заявили, что поддерживают предложение Минэкономразвития. Министерство предлагает установить порядок предоставления данных третьим лицам в законопроекте, чтобы не издавать отдельное постановление. В Минэкономразвития изданию рассказали, что данные о связи, о которых говорится в законопроекте, являются информацией ограниченного доступа и по закону подлежат защите. В МТС заявили, что такая норма упорядочит взаимодействие с абонентами. В «МегаФоне», «Вымпелкоме» и Tele2 отказались от комментариев.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных