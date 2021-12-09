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Instagram планирует вернуть хронологическую ленту постов

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Социальная сеть Instagram планирует вернуть пользователям возможность просматривать контент в хронологическом порядке, сообщает издание TechCrunch со ссылкой на заявление руководителя сервиса Адама Моссери в ходе слушаний в Сенате Конгресса США.

«Мы верим в повышение прозрачности и ответственности и верим в больший контроль. Поэтому мы сейчас работаем над вариантом хронологической ленты, который мы надеемся запустить в следующем году», — заявил Моссери, отвечая на вопрос, могут ли пользователи пользоваться сервисом без «манипуляций со стороны алгоритмов».

Он добавил, что сервис планирует ввести хронологическую ленту в первом квартале 2022 г. В таком виде контент предлагался пользователям до 2016 г.

7 декабря Instagram анонсировал новые функции для защиты подростков: приложение запретит отмечать на фотографиях подростков пользователям, которые на них не подписаны, запустят функцию «Сделай перерыв» и разрешат родителям устанавливать ограничения по времени пользования сервисом. 27 июля компания сообщила, что теперь аккаунты новых пользователей платформы в возрасте младше 16 лет автоматически будут закрытыми для тех, кого нет в списке друзей. Предполагается, что такой подход защитит подростков от нежелательных контактов со взрослыми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных