Instagram планирует вернуть хронологическую ленту постов
Социальная сеть Instagram планирует вернуть пользователям возможность просматривать контент в хронологическом порядке, сообщает издание TechCrunch со ссылкой на заявление руководителя сервиса Адама Моссери в ходе слушаний в Сенате Конгресса США.
«Мы верим в повышение прозрачности и ответственности и верим в больший контроль. Поэтому мы сейчас работаем над вариантом хронологической ленты, который мы надеемся запустить в следующем году», — заявил Моссери, отвечая на вопрос, могут ли пользователи пользоваться сервисом без «манипуляций со стороны алгоритмов».
Он добавил, что сервис планирует ввести хронологическую ленту в первом квартале 2022 г. В таком виде контент предлагался пользователям до 2016 г.
7 декабря Instagram анонсировал новые функции для защиты подростков: приложение запретит отмечать на фотографиях подростков пользователям, которые на них не подписаны, запустят функцию «Сделай перерыв» и разрешат родителям устанавливать ограничения по времени пользования сервисом. 27 июля компания сообщила, что теперь аккаунты новых пользователей платформы в возрасте младше 16 лет автоматически будут закрытыми для тех, кого нет в списке друзей. Предполагается, что такой подход защитит подростков от нежелательных контактов со взрослыми.