Instagram планирует вернуть хронологическую ленту постов

7 декабря Instagram анонсировал новые функции для защиты подростков: приложение запретит отмечать на фотографиях подростков пользователям, которые на них не подписаны, запустят функцию «Сделай перерыв» и разрешат родителям устанавливать ограничения по времени пользования сервисом. 27 июля компания сообщила, что теперь аккаунты новых пользователей платформы в возрасте младше 16 лет автоматически будут закрытыми для тех, кого нет в списке друзей. Предполагается, что такой подход защитит подростков от нежелательных контактов со взрослыми.