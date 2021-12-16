«Ростелеком» планирует использовать нейросети для контроля за работой коммунальщиков

Также нейронная сеть должна фиксировать незаконно нарисованные граффити, выбоины и ямы на дорогах, переполненные контейнеры для мусора и пустые, засохшие или заброшенные клумбы. В департаменте пояснили, что нейронная сеть будет анализировать скриншоты изображений с видеокамер и будет отправлять операторам Центра автоматизированной фиксации административных нарушений (ЦАФАП) те из них, на которых есть нарушения.