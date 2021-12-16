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«Ростелеком» планирует использовать нейросети для контроля за работой коммунальщиков

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«Ростелеком» планирует запустить в регионах систему искусственного интеллекта по контролю за работами в сфере ЖКХ, сообщила газета «Известия». Такую систему, в частности, планируют внедрить в Казани. Она будет автоматически определять необходимость в уборке дорог от снега, наледи и грязи, фиксировать проезд уборочной техники и качество ее работы.

Департамент Москвы по конкурентной политике на этой неделе также объявил конкурс на оказание услуг по автоматической фиксации нарушений в сфере ЖКХ, его заказчик — департамент информационных технологий города. В департаменте изданию сообщили, что Москва два года использует нейронную сеть в системе видеонаблюдения, чтобы искать потенциальные изъяны для операторов Центра автоматизированной фиксации административных нарушений. Предыдущий контракт истек, поэтому был объявлен новый конкурс. 

Согласно конкурсной документации, начальная цена контракта — 80 млн руб. В условиях говорится, что нейронная сеть должна выявлять ошибки в работе сферы ЖКХ с помощью анализа с камер видеонаблюдения города. Искусственный интеллект должен распознавать без участия человека 12 типов нарушений: складирование снега на газонах, тротуарах и проезжей части, наледь на скамейках и пешеходных дорожках, неубранный снег на детских площадках.

Также нейронная сеть должна фиксировать незаконно нарисованные граффити, выбоины и ямы на дорогах, переполненные контейнеры для мусора и пустые, засохшие или заброшенные клумбы. В департаменте пояснили, что нейронная сеть будет анализировать скриншоты изображений с видеокамер и будет отправлять операторам Центра автоматизированной фиксации административных нарушений (ЦАФАП) те из них, на которых есть нарушения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных