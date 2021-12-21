В Белоруссии выдали лицензию на физический пуск второго энергоблока БелАЭС
МЧС Белоруссии выдало лицензию на физический пуск второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), сообщает пресс-служба Госатомнадзора республики.
«Коллегией министерства по чрезвычайным ситуациям на основании представленных Госатомнадзором материалов принято решение о выдаче лицензии ГП «Белорусская АЭС» на начало физического пуска энергоблока № 2», — говорится в сообщении ведомства.
В минэнерго Белоруссии ранее отмечали, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа. 2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии.
Ранее первый энергоблок БелАЭС был отключен после срабатывания автоматической системы защиты генератора на протяжении почти трех месяцев — с 12 июля до 4 октября текущего года.