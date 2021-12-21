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В Белоруссии выдали лицензию на физический пуск второго энергоблока БелАЭС

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МЧС Белоруссии выдало лицензию на физический пуск второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), сообщает пресс-служба Госатомнадзора республики.

«Коллегией министерства по чрезвычайным ситуациям на основании представленных Госатомнадзором материалов принято решение о выдаче лицензии ГП «Белорусская АЭС» на начало физического пуска энергоблока № 2», — говорится в сообщении ведомства.

В минэнерго Белоруссии ранее отмечали, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа. 2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии.

Ранее первый энергоблок БелАЭС был отключен после срабатывания автоматической системы защиты генератора на протяжении почти трех месяцев — с 12 июля до 4 октября текущего года.

Ранее по теме: Первый энергоблок БелАЭС подключили к сети

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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