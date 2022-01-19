В Бразилии рассматривают возможность запрета Telegram
Власти Бразилии рассматривают возможность запрета работы мессенджера Telegram в стране в преддверии всеобщих выборов. Об этом сообщает газета Valor Economico со ссылкой на информированные источники.
Такие меры власти рассматривают в качестве борьбы с распространением дезинформации и фейковых новостей.
Председатель Высшего избирательного суда (TSE) Луис Роберто Баррозу направил несколько писем основателю мессенджера Павлу Дурову, однако не получил ответа ни на одно из них — ни по электронной почте, ни по физическому адресу его компании в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), пишет газета.
TSE предлагал провести встречу с администрацией Telegram и обсудить возможные меры, направленные на обеспечение безопасности предстоящих выборов. Аналогичные договоренности уже имеются с онлайн-платформами Twitter, Facebook и WhatsApp, уточняет издание.
«По возвращении с каникул президент (Бразилии) очно обсудит с министрами возможные меры. TSE уже вступил в партнерские отношения практически со всеми основными технологическими платформами, и нежелательно, чтобы были исключения», — заявил представитель TSE.