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В Бразилии рассматривают возможность запрета Telegram

Ведомости

Власти Бразилии рассматривают возможность запрета работы мессенджера Telegram в стране в преддверии всеобщих выборов. Об этом сообщает газета Valor Economico со ссылкой на информированные источники. 

Такие меры власти рассматривают в качестве борьбы с распространением дезинформации и фейковых новостей. 

Председатель Высшего избирательного суда (TSE) Луис Роберто Баррозу направил несколько писем основателю мессенджера Павлу Дурову, однако не получил ответа ни на одно из них — ни по электронной почте, ни по физическому адресу его компании в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), пишет газета. 

TSE предлагал провести встречу с администрацией Telegram и обсудить возможные меры, направленные на обеспечение безопасности предстоящих выборов. Аналогичные договоренности уже имеются с онлайн-платформами Twitter, Facebook и WhatsApp, уточняет издание. 

«По возвращении с каникул президент (Бразилии) очно обсудит с министрами возможные меры. TSE уже вступил в партнерские отношения практически со всеми основными технологическими платформами, и нежелательно, чтобы были исключения», — заявил представитель TSE. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных