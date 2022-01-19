В Бразилии рассматривают возможность запрета Telegram

Председатель Высшего избирательного суда (TSE) Луис Роберто Баррозу направил несколько писем основателю мессенджера Павлу Дурову, однако не получил ответа ни на одно из них — ни по электронной почте, ни по физическому адресу его компании в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), пишет газета.