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Дуров снова раскритиковал Whatsapp за низкий уровень безопасности

Ведомости

Сооснователь Telegram Павел Дуров снова выступил с критикой в адрес мессенджера Whatsapp, принадлежащего компании Meta. По его словам, с момента создания мессенджера «едва ли был момент, когда он был безопасен».

Так Дуров отреагировал на недавно опубликованное исследование в журнале Forbes американского стартапа Boldernd, занимающегося проблемами в сфере кибербезопасности. Согласно исследованию, у Whatsapp существует уязвимость на протяжении нескольких лет и киберпреступники могут получить доступ к переписке пользователей.

«С создания Whatsapp едва ли был момент, когда он был безопасен: каждые несколько месяцев исследователи обнаруживают новую проблему безопасности в приложении[…] Было бы трудно поверить, что техническая команда Whatsapp настолько некомпетентна», — написал Дуров.

В конце декабря прошлого года Дуров заявил, что Telegram, в отличие от других мессенджеров, остается защищенным от влияния третьих лиц. Этот вывод он сделал на основании отчета ФБР, в котором говорилось, что бюро имеет доступ к мессенджерам Viber, iMessage, Whatsapp и Line. Telegram, Threema, Signal и Wickr не передают содержание сообщений третьим лицам, при этом Telegram может выдать правоохранительным органам IP-адрес и номер телефона своего пользователя по соответствующему запросу.

Дуров тогда подчеркивал, что Whatsapp передает данные пользователей в режиме реального времени третьим лицам и раскрывает содержание переписки, несмотря на заявления о E2E-шифровании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных