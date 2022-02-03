Дуров снова раскритиковал Whatsapp за низкий уровень безопасности

В конце декабря прошлого года Дуров заявил, что Telegram, в отличие от других мессенджеров, остается защищенным от влияния третьих лиц. Этот вывод он сделал на основании отчета ФБР, в котором говорилось, что бюро имеет доступ к мессенджерам Viber, iMessage, Whatsapp и Line. Telegram, Threema, Signal и Wickr не передают содержание сообщений третьим лицам, при этом Telegram может выдать правоохранительным органам IP-адрес и номер телефона своего пользователя по соответствующему запросу.