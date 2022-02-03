Дуров снова раскритиковал Whatsapp за низкий уровень безопасности
Сооснователь Telegram Павел Дуров снова выступил с критикой в адрес мессенджера Whatsapp, принадлежащего компании Meta. По его словам, с момента создания мессенджера «едва ли был момент, когда он был безопасен».
Так Дуров отреагировал на недавно опубликованное исследование в журнале Forbes американского стартапа Boldernd, занимающегося проблемами в сфере кибербезопасности. Согласно исследованию, у Whatsapp существует уязвимость на протяжении нескольких лет и киберпреступники могут получить доступ к переписке пользователей.
«С создания Whatsapp едва ли был момент, когда он был безопасен: каждые несколько месяцев исследователи обнаруживают новую проблему безопасности в приложении[…] Было бы трудно поверить, что техническая команда Whatsapp настолько некомпетентна», — написал Дуров.
В конце декабря прошлого года Дуров заявил, что Telegram, в отличие от других мессенджеров, остается защищенным от влияния третьих лиц. Этот вывод он сделал на основании отчета ФБР, в котором говорилось, что бюро имеет доступ к мессенджерам Viber, iMessage, Whatsapp и Line. Telegram, Threema, Signal и Wickr не передают содержание сообщений третьим лицам, при этом Telegram может выдать правоохранительным органам IP-адрес и номер телефона своего пользователя по соответствующему запросу.
Дуров тогда подчеркивал, что Whatsapp передает данные пользователей в режиме реального времени третьим лицам и раскрывает содержание переписки, несмотря на заявления о E2E-шифровании.