Bloomberg: Цукерберг поручил Meta развивать конкурирующие с TikTok сервисы

Онлайн-встреча прошла из-за опасений массового увольнения сотрудников из Meta, пишет агентство. Многие сотрудники владеют акциями Meta в рамках программы мотивации, и резкий обвал котировок мог повлиять на решение об увольнении из компании. Сотрудники Facebook, как и многие другие работники технологической отрасли, обычно получают большую компенсацию в виде акций. Опционы для сотрудников предоставляются 15 февраля, а годовые бонусы — в марте — и то, и другое может повлиять на потенциальное решение работников об уходе, уточняет Bloomberg.