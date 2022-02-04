Bloomberg: Цукерберг поручил Meta развивать конкурирующие с TikTok сервисы
Цукерберг в ходе онлайн-встречи заявил, что Meta столкнулась «с беспрецедентным уровнем конкуренции с TikTok», поэтому компании необходимо развивать и внедрять сервисы, которые будут конкурировать с китайской соцсетью.
Онлайн-встреча прошла из-за опасений массового увольнения сотрудников из Meta, пишет агентство. Многие сотрудники владеют акциями Meta в рамках программы мотивации, и резкий обвал котировок мог повлиять на решение об увольнении из компании. Сотрудники Facebook, как и многие другие работники технологической отрасли, обычно получают большую компенсацию в виде акций. Опционы для сотрудников предоставляются 15 февраля, а годовые бонусы — в марте — и то, и другое может повлиять на потенциальное решение работников об уходе, уточняет Bloomberg.
Акции Meta Platforms в ходе торгов 3 февраля подешевели на 25%, компания за день потеряла в капитализации $251 млрд.
2 февраля Meta опубликовала первый после ребрендинга финансовый отчет, который не оправдал ожиданий аналитиков. Несмотря на рост выручки в IV квартале 2021 г. на 20%, чистая прибыль компании сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Прибыль на акцию снизилась на 5% и составила $3,67 против ожидаемых $3,84, согласно консенсус-прогнозу Refinitiv.
Кроме того, количество ежедневных активных пользователей Facebook снизилось впервые в истории соцсети. В IV квартале этот показатель по сравнению с предыдущим кварталом сократился на один миллион — с 1,93 млрд до 1,929 млрд.
Meta ожидает, что выручка в I квартале текущего года составит от $27 млрд до $29 млрд, в то время как аналитики прогнозировали продажи в размере $30,15 млрд. В годовом исчиcлении этот показатель увеличится на 3-11% и может стать самым медленным квартальным ростом в истории компании. Аналитики ожидали около 15% роста. Meta также прогнозирует значительный рост затрат в 2021 г. (до $95 млрд против $71,17 млрд годом ранее).
Выручка в I квартале, согласно прогнозу Meta, будет расти медленнее из-за инфляции, сбоев в цепочках поставок у рекламодателей, а также новой политики конфиденциальности Apple.