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Bloomberg: Цукерберг поручил Meta развивать конкурирующие с TikTok сервисы

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После обвала акций Meta Platforms (владелец соцсети Facebook и Instagram) 3 февраля основатель компании Марк Цукерберг провел онлайн-встречу с сотрудниками, на которой объяснил падение котировок слабыми прогнозами по выручке и росту аудитории, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. 

Цукерберг в ходе онлайн-встречи заявил, что Meta столкнулась «с беспрецедентным уровнем конкуренции с TikTok», поэтому компании необходимо развивать и внедрять сервисы, которые будут конкурировать с китайской соцсетью. 

Онлайн-встреча прошла из-за опасений массового увольнения сотрудников из Meta, пишет агентство. Многие сотрудники владеют акциями Meta в рамках программы мотивации, и резкий обвал котировок мог повлиять на решение об увольнении из компании. Сотрудники Facebook, как и многие другие работники технологической отрасли, обычно получают большую компенсацию в виде акций. Опционы для сотрудников предоставляются 15 февраля, а годовые бонусы — в марте — и то, и другое может повлиять на потенциальное решение работников об уходе, уточняет Bloomberg.

Акции Meta Platforms в ходе торгов 3 февраля подешевели на 25%, компания за день потеряла в капитализации $251 млрд. 

2 февраля Meta опубликовала первый после ребрендинга финансовый отчет, который не оправдал ожиданий аналитиков. Несмотря на рост выручки в IV квартале 2021 г. на 20%, чистая прибыль компании сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Прибыль на акцию снизилась на 5% и составила $3,67 против ожидаемых $3,84, согласно консенсус-прогнозу Refinitiv.

Кроме того, количество ежедневных активных пользователей Facebook снизилось впервые в истории соцсети. В IV квартале этот показатель по сравнению с предыдущим кварталом сократился на один миллион — с 1,93 млрд до 1,929 млрд.

Meta ожидает, что выручка в I квартале текущего года составит от $27 млрд до $29 млрд, в то время как аналитики прогнозировали продажи в размере $30,15 млрд. В годовом исчиcлении этот показатель увеличится на 3-11% и может стать самым медленным квартальным ростом в истории компании. Аналитики ожидали около 15% роста. Meta также прогнозирует значительный рост затрат в 2021 г. (до $95 млрд против $71,17 млрд годом ранее).

Выручка в I квартале, согласно прогнозу Meta, будет расти медленнее из-за инфляции, сбоев в цепочках поставок у рекламодателей, а также новой политики конфиденциальности Apple.

Ранее по теме: Meta потеряла $220 млрд капитализации из-за обвала акций после публикации отчетности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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