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ФСБ предложила Минцифры создать базу заводских кодов телефонов

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ФСБ рекомендовала Минцифры создать единую базу кодов IMEI, присваиваемых мобильным телефонам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в правительстве. По их словам, ФСБ хочет таким образом «повысить эффективность проведения оперативно-розыскных мероприятий» и пресекать преступления с использованием телефонов.

В Минцифры изданию сообщили, что получили рекомендации ФСБ и поддерживают их. Сейчас министерство прорабатывает дальнейшие шаги, в том числе проведение НИР и НИОКР. Издание направило запрос в ФСБ.

Ранее сенаторы обсуждали законопроект, в котором предполагалось, что импортеры или россияне, которые купили смартфоны за границей, должны будут платно их регистрировать. Базу IMEI-кодов должен был вести Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС).

Заместитель гендиректора ЦНИИС по науке Алексей Захаров рассказал изданию, что институт продолжает исследования в области IMEI-кодов в инициативном порядке. По его словам, пилотный проект в 2019 г. показал, что можно реализовать систему, при которой телефоны, чьи коды не зарегистрированы в базе, не получали бы доступа к сетям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных