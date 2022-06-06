ФСБ предложила Минцифры создать базу заводских кодов телефонов

Заместитель гендиректора ЦНИИС по науке Алексей Захаров рассказал изданию, что институт продолжает исследования в области IMEI-кодов в инициативном порядке. По его словам, пилотный проект в 2019 г. показал, что можно реализовать систему, при которой телефоны, чьи коды не зарегистрированы в базе, не получали бы доступа к сетям.