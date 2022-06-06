ФСБ предложила Минцифры создать базу заводских кодов телефонов
ФСБ рекомендовала Минцифры создать единую базу кодов IMEI, присваиваемых мобильным телефонам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в правительстве. По их словам, ФСБ хочет таким образом «повысить эффективность проведения оперативно-розыскных мероприятий» и пресекать преступления с использованием телефонов.
В Минцифры изданию сообщили, что получили рекомендации ФСБ и поддерживают их. Сейчас министерство прорабатывает дальнейшие шаги, в том числе проведение НИР и НИОКР. Издание направило запрос в ФСБ.
Ранее сенаторы обсуждали законопроект, в котором предполагалось, что импортеры или россияне, которые купили смартфоны за границей, должны будут платно их регистрировать. Базу IMEI-кодов должен был вести Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС).
Заместитель гендиректора ЦНИИС по науке Алексей Захаров рассказал изданию, что институт продолжает исследования в области IMEI-кодов в инициативном порядке. По его словам, пилотный проект в 2019 г. показал, что можно реализовать систему, при которой телефоны, чьи коды не зарегистрированы в базе, не получали бы доступа к сетям.