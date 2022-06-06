«Ростелеком» подтвердил информацию об утечке данных о внутренних аккаунтах компании
«Ростелеком» ведет проверку по факту утечки данных внутренних аккаунтов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Нам известно об информации, появившейся в телеграм-каналах. Проверяем на причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 г. скопировал часть внутреннего телефонного справочника», — говорится в сообщении. В компании добавили, что расследование уже ведется, речи о внешнем проникновении в системы компании не идет.
Telegram-канал «Утечки информации» ранее сообщил, что в открытый доступ попала база данных, в которой более 109 000 строк с адресами электронной почты, должностями, телефонами и другой информацией о сотрудниках «Ростелекома».
Одна из крупных утечек данных произошла в начале марта. Тогда в «Яндекс.Еде» сообщили, что в сеть утекли номера телефонов и информация о заказах клиентов. Это объяснили недобросовестными действиями одного из сотрудников. Спустя три недели после этого в интернете распространилась ссылка на ресурс с персональными данными клиентов «Яндекс.Еды» в виде карты. На ней можно было увидеть адреса доставок, телефон, электронную почту и сумму заказов за шесть месяцев. Позже Роскомнадзор заблокировал сайт и оштрафовал компанию за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных на 60 000 руб.