Газета
Технологии

«Ростелеком» подтвердил информацию об утечке данных о внутренних аккаунтах компании

Ведомости

«Ростелеком» ведет проверку по факту утечки данных внутренних аккаунтов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Нам известно об информации, появившейся в телеграм-каналах. Проверяем на причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 г. скопировал часть внутреннего телефонного справочника», — говорится в сообщении. В компании добавили, что расследование уже ведется, речи о внешнем проникновении в системы компании не идет. 

Telegram-канал «Утечки информации» ранее сообщил, что в открытый доступ попала база данных, в которой более 109 000 строк с адресами электронной почты, должностями, телефонами и другой информацией о сотрудниках «Ростелекома».

Одна из крупных утечек данных произошла в начале марта. Тогда в «Яндекс.Еде» сообщили, что в сеть утекли номера телефонов и информация о заказах клиентов. Это объяснили недобросовестными действиями одного из сотрудников. Спустя три недели после этого в интернете распространилась ссылка на ресурс с персональными данными клиентов «Яндекс.Еды» в виде карты. На ней можно было увидеть адреса доставок, телефон, электронную почту и сумму заказов за шесть месяцев. Позже Роскомнадзор заблокировал сайт и оштрафовал компанию за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных на 60 000 руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных