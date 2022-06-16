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«Коммерсантъ» узнал о возможной заморозке выпуска процессоров «Байкал»

Ведомости

«Байкал Электроникс» отменил выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S, потому что тайваньский производитель TSMC отказался заключать новые контракты, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке микроэлектроники. Партии произведенных процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M также не поставляются в Россию, уточнил один из собеседников.

Топ-менеджер одного из крупных предприятий отметил, что проблемы с доступом к производству и зарубежной IP делают поставки процессоров ненадежными, поэтому закладывать такой процессор в разработку новых компьютеров слишком рискованно.

Несколько крупных потребителей заинтересовались Baikal-S на стадии сигнальной партии, которая вышла в конце прошлого года. По словам собеседника издания, Сбербанк планировал перейти на эти процессоры, если власти обяжут покупать технику только на российских процессорах. По его мнению, теперь в России не будет серверов на Baikal-S.

По словам участников рынка, «Байкал Электроникс» может в результате отказаться от выпуска следующего поколения процессоров Baikal-S2, на разработку которых компания получила 5,64 млрд руб. от Минпромторга. В «Байкал Электроникс» заявили, что команда продолжает работать по всем проектам, в том числе по Baikal-S и Baikal-S2.

Эксперты отметили, что в ближайшее время на российский рынок будут поставлять серверы на базе процессоров Intel и AMD, которые ввезут по параллельному импорту, а также на китайских устройствах. По их мнению, российские разработчики теперь должны будут выбрать: снизить технические характеристики устройств, чтобы их можно было производить в России, или продавать разработки за границу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных