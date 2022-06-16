«Коммерсантъ» узнал о возможной заморозке выпуска процессоров «Байкал»

Эксперты отметили, что в ближайшее время на российский рынок будут поставлять серверы на базе процессоров Intel и AMD, которые ввезут по параллельному импорту, а также на китайских устройствах. По их мнению, российские разработчики теперь должны будут выбрать: снизить технические характеристики устройств, чтобы их можно было производить в России, или продавать разработки за границу.