«Коммерсантъ» узнал о возможной заморозке выпуска процессоров «Байкал»
«Байкал Электроникс» отменил выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S, потому что тайваньский производитель TSMC отказался заключать новые контракты, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке микроэлектроники. Партии произведенных процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M также не поставляются в Россию, уточнил один из собеседников.
Топ-менеджер одного из крупных предприятий отметил, что проблемы с доступом к производству и зарубежной IP делают поставки процессоров ненадежными, поэтому закладывать такой процессор в разработку новых компьютеров слишком рискованно.
Несколько крупных потребителей заинтересовались Baikal-S на стадии сигнальной партии, которая вышла в конце прошлого года. По словам собеседника издания, Сбербанк планировал перейти на эти процессоры, если власти обяжут покупать технику только на российских процессорах. По его мнению, теперь в России не будет серверов на Baikal-S.
По словам участников рынка, «Байкал Электроникс» может в результате отказаться от выпуска следующего поколения процессоров Baikal-S2, на разработку которых компания получила 5,64 млрд руб. от Минпромторга. В «Байкал Электроникс» заявили, что команда продолжает работать по всем проектам, в том числе по Baikal-S и Baikal-S2.
Эксперты отметили, что в ближайшее время на российский рынок будут поставлять серверы на базе процессоров Intel и AMD, которые ввезут по параллельному импорту, а также на китайских устройствах. По их мнению, российские разработчики теперь должны будут выбрать: снизить технические характеристики устройств, чтобы их можно было производить в России, или продавать разработки за границу.