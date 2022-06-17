Минцифры подтвердило заморозку выпуска цифровых паспортов

В начале 2023 г. в трех регионах России планировалось начать выдачу цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. Выдавать цифровые паспорта планировали сначала в Москве и Московской области, а также в Татарстане, но использовать их можно было бы на территории всей России. По данным Forbes, проект приостановили, потому что цифровой документ должен был стоить 1000 руб., а бумажный – 300 руб. Еще одной причиной заморозки стала нехватка компонентов для цифровых носителей.