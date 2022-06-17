Минцифры подтвердило заморозку выпуска цифровых паспортов
Минцифры заморозило проект по выпуску цифровых паспортов и может вернуться к нему позднее, сообщил глава министерства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.
«Мы пока отложили этот вопрос (выдачи цифровых паспортов. — Ред.) в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы», — пояснил Шадаев (цитата по «РИА Новости»). По его словам, министерство может вернуться к проекту после решения всех проблем.
В начале 2023 г. в трех регионах России планировалось начать выдачу цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. Выдавать цифровые паспорта планировали сначала в Москве и Московской области, а также в Татарстане, но использовать их можно было бы на территории всей России. По данным Forbes, проект приостановили, потому что цифровой документ должен был стоить 1000 руб., а бумажный – 300 руб. Еще одной причиной заморозки стала нехватка компонентов для цифровых носителей.
По желанию россияне смогут внести в цифровой паспорт данные ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.