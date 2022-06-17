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Минцифры подтвердило заморозку выпуска цифровых паспортов

Ведомости

Минцифры заморозило проект по выпуску цифровых паспортов и может вернуться к нему позднее, сообщил глава министерства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.

«Мы пока отложили этот вопрос (выдачи цифровых паспортов. — Ред.) в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы», — пояснил Шадаев (цитата по «РИА Новости»). По его словам, министерство может вернуться к проекту после решения всех проблем.

В начале 2023 г. в трех регионах России планировалось начать выдачу цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. Выдавать цифровые паспорта планировали сначала в Москве и Московской области, а также в Татарстане, но использовать их можно было бы на территории всей России. По данным Forbes, проект приостановили, потому что цифровой документ должен был стоить 1000 руб., а бумажный – 300 руб. Еще одной причиной заморозки стала нехватка компонентов для цифровых носителей.

По желанию россияне смогут внести в цифровой паспорт данные ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных