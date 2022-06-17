«Известия»: часть смартфонов Samsung стало невозможно активировать в России

О приостановке поставок техники в Россию Apple объявила в начале марта из-за спецоперации на Украине. Samsung приостановила поставки техники в Россию по аналогичным причинам. Однако в мае, по данным издания, в «М.Видео», «Связном» и других сетях появились новые смартфоны компании с кодом Казахстана в полном наименовании моделей, рассказал iGuides. В «М.Видео-Эльдорадо» изданию сообщили, что рассматривают разные возможности обеспечить ассортимент, в том числе параллельный импорт. В «Связном» на запрос не ответили.