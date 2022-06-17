«Известия»: часть смартфонов Samsung стало невозможно активировать в России
Как сообщил собеседник издания, включить новый смартфон, вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно, если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС. Подобные трудности возникают со всеми устройствами, которые ввозят в страну по параллельному импорту.
Для активации устройства необходимо инсталлировать SIM-карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузил гаджет, и проговорить по нему несколько минут. В службе техподдержки Samsung изданию подтвердили, что «крайне желательно» активировать новый аппарат в той стране, в которой он приобретен.
Издание узнало, что разблокировать новый смартфон в России можно. Для этого надо привезти аппарат, заплатить 5000 руб. и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки.
О приостановке поставок техники в Россию Apple объявила в начале марта из-за спецоперации на Украине. Samsung приостановила поставки техники в Россию по аналогичным причинам. Однако в мае, по данным издания, в «М.Видео», «Связном» и других сетях появились новые смартфоны компании с кодом Казахстана в полном наименовании моделей, рассказал iGuides. В «М.Видео-Эльдорадо» изданию сообщили, что рассматривают разные возможности обеспечить ассортимент, в том числе параллельный импорт. В «Связном» на запрос не ответили.
Правительство ранее утвердило перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В него вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др. 16 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит импорт электронных устройств, чтобы не допустить их дефицита.