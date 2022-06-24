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Технологии

В работе «Яндекс Go» и Uber произошел сбой

Ведомости

Пользователи сервисов «Яндекс Go» и Uber жалуются на сбои в работе мобильных приложений. Данные о сбоях есть на портале Downdetector. При попытке вызвать такси с помощью мобильного приложения на смартфонах Android и iOS появляются сообщения «Не удалось завершить операцию», «Возникла ошибка соединения» и «Неизвестная ошибка». Корреспондент «Ведомостей» убедился в этом: сервис «Яндекс Go» выдал ошибку.

Официально представители «Яндекс» пока что никак не прокомментировали ситуацию. Однако компания отвечает на жалобы пользователей в социальных сетях. В «Яндекс Go» сообщают, что разработчики уже занимаются проблемой. При этом не уточняется, когда работа приложений будет восстановлена. В Uber подтвердили ТАСС, что у ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси.

Сбои в работе приложений «Яндекс Go» и Uber происходили и раньше. В мае 2022 г. пользователи столкнулись с проблемой вызова такси со смартфона. Тогда приложение не могло определить местонахождение пользователя и выдавало ошибку. Проблему удалось устранить за несколько часов.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных