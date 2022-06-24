В работе «Яндекс Go» и Uber произошел сбой

Официально представители «Яндекс» пока что никак не прокомментировали ситуацию. Однако компания отвечает на жалобы пользователей в социальных сетях. В «Яндекс Go» сообщают, что разработчики уже занимаются проблемой. При этом не уточняется, когда работа приложений будет восстановлена. В Uber подтвердили ТАСС, что у ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси.