В работе «Яндекс Go» и Uber произошел сбой
Пользователи сервисов «Яндекс Go» и Uber жалуются на сбои в работе мобильных приложений. Данные о сбоях есть на портале Downdetector. При попытке вызвать такси с помощью мобильного приложения на смартфонах Android и iOS появляются сообщения «Не удалось завершить операцию», «Возникла ошибка соединения» и «Неизвестная ошибка». Корреспондент «Ведомостей» убедился в этом: сервис «Яндекс Go» выдал ошибку.
Официально представители «Яндекс» пока что никак не прокомментировали ситуацию. Однако компания отвечает на жалобы пользователей в социальных сетях. В «Яндекс Go» сообщают, что разработчики уже занимаются проблемой. При этом не уточняется, когда работа приложений будет восстановлена. В Uber подтвердили ТАСС, что у ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси.
Сбои в работе приложений «Яндекс Go» и Uber происходили и раньше. В мае 2022 г. пользователи столкнулись с проблемой вызова такси со смартфона. Тогда приложение не могло определить местонахождение пользователя и выдавало ошибку. Проблему удалось устранить за несколько часов.