Минторг США отозвал экспортные привилегии у Nordwind Airlines, «Победы» и S7
Министерство торговли США лишило российские авиакомпании Nordwind Airlines, «Победа» и S7 экспортных привилегий, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документы ведомства.
Причины принятого решения минторг Соединенных Штатов не сообщает, из документа следует, что экспортные привилегии у авиаперевозчиков из России временно отозваны.
В конце мая 2022 г. экспортных привилегий по решению минторга лишилась и авиакомпания «Россия» – в связи с приписываемыми ей нарушениями экспортных ограничений, введенных против РФ.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые в том числе затронули российскую авиаотрасль. Недружественные страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры. Как сообщал министр транспорта Виталий Савельев, сейчас российские авиакомпании летают всего в 11 стран мира.
Российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов. Зарубежные лизингодатели потребовали от отечественных авиакомпаний вернуть самолеты, взятые в аренду, до 28 марта. Но по решению российских властей большая часть бортов осталась внутри страны и совершает перевозки по внутрироссийским маршрутам из-за угрозы ареста.