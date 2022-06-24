Минторг США отозвал экспортные привилегии у Nordwind Airlines, «Победы» и S7

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые в том числе затронули российскую авиаотрасль. Недружественные страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры. Как сообщал министр транспорта Виталий Савельев, сейчас российские авиакомпании летают всего в 11 стран мира.