Spotify оштрафовали на 500 000 рублей за отказ локализовать данные
Мировой суд Москвы оштрафовал музыкальный стриминговый сервис Spotify на 500 000 руб. за отказ локализовать данные пользователей на территории России. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил признать виновной компанию Spotify AB по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей», — зачитал решение судья. Изначально стримингу грозил штраф до 6 млн руб.
Сегодня же суд рассмотрел иски в отношении мессенджеров Snapchat, WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которого запрещена на территории России) и компании Match Group (владеет приложением для знакомств Tinder). Наименьшим штрафом отделался Snapchat — 1 млн руб. Match Group за нарушение российского законодательства должна заплатить 2 млн руб. А WhatsApp судили за повторное нарушение. Приложение получило максимальное наказание — штраф в размере 18 млн руб.
Ранее суд оштрафовал по той же статье компанию Apple, фотохостинг Pinterest, сервис по бронированию жилья Airbnb, стриминговую платформу Twitch и компанию Google. Последняя повторно проигнорировала требование Роскомнадзора и получила штраф в размере 15 млн руб.
В 2015 г. был принят закон о персональных данных, согласно которому компании обязаны хранить данные россиян в базах, которые находятся на территории России. В противном случае сервис может быть заблокирован. В 2016 г. по этой статье российские власти ограничили доступ к сервису LinkedIn. В 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.
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