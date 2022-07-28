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Spotify оштрафовали на 500 000 рублей за отказ локализовать данные

Ведомости

Мировой суд Москвы оштрафовал музыкальный стриминговый сервис Spotify на 500 000 руб. за отказ локализовать данные пользователей на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать виновной компанию Spotify AB по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей», — зачитал решение судья. Изначально стримингу грозил штраф до 6 млн руб.

Сегодня же суд рассмотрел иски в отношении мессенджеров Snapchat, WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которого запрещена на территории России) и компании Match Group (владеет приложением для знакомств Tinder). Наименьшим штрафом отделался Snapchat — 1 млн руб. Match Group за нарушение российского законодательства должна заплатить 2 млн руб. А WhatsApp судили за повторное нарушение. Приложение получило максимальное наказание — штраф в размере 18 млн руб.

Ранее суд оштрафовал по той же статье компанию Apple, фотохостинг Pinterest, сервис по бронированию жилья Airbnb, стриминговую платформу Twitch и компанию Google. Последняя повторно проигнорировала требование Роскомнадзора и получила штраф в размере 15 млн руб.

В 2015 г. был принят закон о персональных данных, согласно которому компании обязаны хранить данные россиян в базах, которые находятся на территории России. В противном случае сервис может быть заблокирован. В 2016 г. по этой статье российские власти ограничили доступ к сервису LinkedIn. В 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных