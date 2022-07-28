Spotify оштрафовали на 500 000 рублей за отказ локализовать данные

В 2015 г. был принят закон о персональных данных, согласно которому компании обязаны хранить данные россиян в базах, которые находятся на территории России. В противном случае сервис может быть заблокирован. В 2016 г. по этой статье российские власти ограничили доступ к сервису LinkedIn. В 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.