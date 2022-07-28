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Суд снова запретил анонимайзер Tor в России

Ведомости

Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры Саратовского района по делу сайта браузера Tor в России, сообщили в суде.

«Исковые требования о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ удовлетворены», — рассказали в суде (цитата по «Интерфаксу»).

Роскомнадзор заблокировал основной сайт браузера Tor 8 декабря 2021 г. Ведомство внесло сайт браузера в реестр запрещенной информации. 19 мая стало известно, что Саратовский областной суд отменил решение от 2017 г. об ограничении доступа к браузеру. Тогда дело было направлено на новое рассмотрение.

31 мая Роскомнадзор потребовал от американской компании Google удалить из магазина Google Play приложение Tor Browser, при этом сославшись на решение Саратовского суда. 22 июля адвокат Екатерина Абашина сообщила, что Роскомнадзор исполнил решение суда и разблокировал сайт браузера Tor в России.

Браузер Tor позволяет шифровать трафик, в результате чего отслеживать запросы пользователей становится невозможно. Разработчиком Tor является американская некоммерческая организация Tor Project. Сайт браузера попал в реестр запрещенных Роскомнадзором, потому что размещенная на сайте информация «обеспечивает работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных