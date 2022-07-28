Суд снова запретил анонимайзер Tor в России
Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры Саратовского района по делу сайта браузера Tor в России, сообщили в суде.
«Исковые требования о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ удовлетворены», — рассказали в суде (цитата по «Интерфаксу»).
Роскомнадзор заблокировал основной сайт браузера Tor 8 декабря 2021 г. Ведомство внесло сайт браузера в реестр запрещенной информации. 19 мая стало известно, что Саратовский областной суд отменил решение от 2017 г. об ограничении доступа к браузеру. Тогда дело было направлено на новое рассмотрение.
31 мая Роскомнадзор потребовал от американской компании Google удалить из магазина Google Play приложение Tor Browser, при этом сославшись на решение Саратовского суда. 22 июля адвокат Екатерина Абашина сообщила, что Роскомнадзор исполнил решение суда и разблокировал сайт браузера Tor в России.
Браузер Tor позволяет шифровать трафик, в результате чего отслеживать запросы пользователей становится невозможно. Разработчиком Tor является американская некоммерческая организация Tor Project. Сайт браузера попал в реестр запрещенных Роскомнадзором, потому что размещенная на сайте информация «обеспечивает работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».