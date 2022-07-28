Суд снова запретил анонимайзер Tor в России

Роскомнадзор заблокировал основной сайт браузера Tor 8 декабря 2021 г. Ведомство внесло сайт браузера в реестр запрещенной информации. 19 мая стало известно, что Саратовский областной суд отменил решение от 2017 г. об ограничении доступа к браузеру. Тогда дело было направлено на новое рассмотрение.