Минцифры предложило увеличить срок хранения данных о звонках с подменных номеров
Минцифры предлагает увеличить с полугода до года срок хранения данных о звонках с подменных номеров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленную версию проекта постановления правительства.
Данный документ утверждает требования к системе Роскомнадзора по контролю блокировки операторами звонков с подменой номера. Согласно инициативе ведомства, информация о звонках будет храниться не 6 месяцев, а год. Отмечается, что постановление должно вступить в силу с 2023 г. и действовать шесть лет.
2 июля 2021 г. были приняты поправки к закону «О связи». Так, операторов обязали подключиться к созданной Роскомнадзором системе и передавать в нее информацию о звонках и сообщениях из-за рубежа с подменных номеров. В декабре 2021 г. за невыполнение этих требований ввели штраф до 1 млн руб.
Из проекта постановления следует, что оператором системы станет подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Доступ к системе будет у Минцифры, Роскомнадзора, операторов связи и правоохранительных органов. На сетях связи операторов планируют установить узлы верификации звонков, которыми будут пользоваться в ГРЧЦ. Так, система будет собирать данные о номерах, в том числе используемых при переадресации, дате, времени вызовов, а также о передаче сообщений.
Источник газеты на телекоммуникационном рынке считает, что в документе есть противоречия в части определения ответственных за хранение информации об итогах верификации. По его словам, от того, в какой редакции примут проект, будет зависеть, понесут ли операторы расходы. В Минцифры пояснили, что система состоит из центрального узла, узлов взаимодействия и узлов верификации. За обслуживание последних будут отвечать операторы. Остальную часть возьмет на себя ГРЧЦ.
Несмотря на это, в «МегаФоне» все же ожидают, что увеличение сроков хранения данных приведет к дополнительным затратам операторов. Компания уже обращалась в Роскомнадзор с просьбой сократить эти сроки. В Tele2 отметили, что даже 6 месяцев хранения информации избыточны при качественной настройке системы. В «Ростелекоме», МТС, «Скартеле» (бренд Yota) и «Вымпелкоме» (бренд «билайн») отказались от комментариев. ГРЧЦ также не ответил на запрос газеты.
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