Минцифры предложило увеличить срок хранения данных о звонках с подменных номеров

Источник газеты на телекоммуникационном рынке считает, что в документе есть противоречия в части определения ответственных за хранение информации об итогах верификации. По его словам, от того, в какой редакции примут проект, будет зависеть, понесут ли операторы расходы. В Минцифры пояснили, что система состоит из центрального узла, узлов взаимодействия и узлов верификации. За обслуживание последних будут отвечать операторы. Остальную часть возьмет на себя ГРЧЦ.