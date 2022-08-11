«Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры блокировать мошеннические сайты без суда
Минцифры собирается расширить сотрудничество с Генпрокуратурой в рамках системы «Антифишинг» для блокировки мошеннических сайтов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Речь идет о борьбе с фишинговыми сайтами, которые замаскированы под официальные порталы компаний. По словам источника, Минцифры хочет оперативно блокировать такие ресурсы до решения суда.
В июне Минцифры запустило информационную систему «Антифишинг», с помощью которой можно выявить мошеннические сайты, притворяющиеся страницами госорганов, компаний, маркетплейсов и соцсетей. Собеседник газеты, близкий к развитию проекта, видит проблему в том, что до блокировки по решению суда может пройти не один месяц и все это время ресурс будет представлять угрозу.
Сейчас Минцифры курирует разработку федерального проекта «Информационная безопасность». Согласно документу, к 2024 г. блокировка фишинговых сайтов, замаскированных под ресурсы госорганов, должна осуществляться в течение 8 часов.
В Минцифры газете рассказали, что ведут совместную работу с Генпрокуратурой по блокировке ресурсов в соответствии с 149-ФЗ («Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). При этом ведомство уточнило, что также продолжается работа по усовершенствованию системы «Антифишинг». В Генпрокуратуре на запрос «Коммерсанта» не ответили.
В Банке России отметили, что уже внедрили подобный механизм в свою работу. С 1 декабря 2021 г. ЦБ направляет информацию о подозрительных сайтах в Генпрокуратуру. Там проверяют законность и обоснованность аргументов и передают материалы в Роскомнадзор. Также прокуратура информирует правоохранителей для привлечения к ответственности владельца мошеннического сайта.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса