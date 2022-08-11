«Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры блокировать мошеннические сайты без суда

В июне Минцифры запустило информационную систему «Антифишинг», с помощью которой можно выявить мошеннические сайты, притворяющиеся страницами госорганов, компаний, маркетплейсов и соцсетей. Собеседник газеты, близкий к развитию проекта, видит проблему в том, что до блокировки по решению суда может пройти не один месяц и все это время ресурс будет представлять угрозу.