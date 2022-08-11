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«Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры блокировать мошеннические сайты без суда

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Минцифры собирается расширить сотрудничество с Генпрокуратурой в рамках системы «Антифишинг» для блокировки мошеннических сайтов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о борьбе с фишинговыми сайтами, которые замаскированы под официальные порталы компаний. По словам источника, Минцифры хочет оперативно блокировать такие ресурсы до решения суда.

В июне Минцифры запустило информационную систему «Антифишинг», с помощью которой можно выявить мошеннические сайты, притворяющиеся страницами госорганов, компаний, маркетплейсов и соцсетей. Собеседник газеты, близкий к развитию проекта, видит проблему в том, что до блокировки по решению суда может пройти не один месяц и все это время ресурс будет представлять угрозу.

Сейчас Минцифры курирует разработку федерального проекта «Информационная безопасность». Согласно документу, к 2024 г. блокировка фишинговых сайтов, замаскированных под ресурсы госорганов, должна осуществляться в течение 8 часов.

В Минцифры газете рассказали, что ведут совместную работу с Генпрокуратурой по блокировке ресурсов в соответствии с 149-ФЗ («Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). При этом ведомство уточнило, что также продолжается работа по усовершенствованию системы «Антифишинг». В Генпрокуратуре на запрос «Коммерсанта» не ответили.

В Банке России отметили, что уже внедрили подобный механизм в свою работу. С 1 декабря 2021 г. ЦБ направляет информацию о подозрительных сайтах в Генпрокуратуру. Там проверяют законность и обоснованность аргументов и передают материалы в Роскомнадзор. Также прокуратура информирует правоохранителей для привлечения к ответственности владельца мошеннического сайта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных