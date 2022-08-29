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СДЭК подтвердил факт утечки базы данных клиентов

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Сервис экспресс-доставки СДЭК подтвердил утечку базы данных клиентов своих CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет», сообщил «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу платформы CDEK.Shopping. Компания в данный момент работает над недопуском распространения данных.

«Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркет". Уже известно, что в базу не попали номера документов, удостоверяющих личность, и данные банковских карт клиентов. Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки», — рассказали в компании.

Ранее стало известно, что в открытый доступ была выложена база данных пользователей CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет». Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации». В опубликованной базе содержится около 120 000 строк информации. В частности, 19 839 строк из CDEK.Shopping: имя, адрес электронной почты, хешированный (bcrypt) пароль, номер телефона, дата рождения, а также дата создания и обновления профиля. Еще 100 000 строк из «СДЭК.Маркет» с именем и фамилией, логином, адресом электронной почты, телефоном, хешированным (MD5 с солью) паролем, а также датой создания профиля и входа в систему.

Это не первая утечка СДЭК в этом году. 7 июня клиенты СДЭК подали к компании коллективный иск на 2,2 млн руб. о взыскании компенсации за утечку персональных данных. Иск был подан в Центральный районный суд Новосибирска, по месту регистрации ответчика. В открытом доступе оказались две таблицы с ФИО, номерами телефонов, адресами и другими чувствительными данными клиентов компании: один файл содержал 466 млн строк, второй — 822 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных