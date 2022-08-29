СДЭК подтвердил факт утечки базы данных клиентов

Ранее стало известно, что в открытый доступ была выложена база данных пользователей CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет». Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации». В опубликованной базе содержится около 120 000 строк информации. В частности, 19 839 строк из CDEK.Shopping: имя, адрес электронной почты, хешированный (bcrypt) пароль, номер телефона, дата рождения, а также дата создания и обновления профиля. Еще 100 000 строк из «СДЭК.Маркет» с именем и фамилией, логином, адресом электронной почты, телефоном, хешированным (MD5 с солью) паролем, а также датой создания профиля и входа в систему.