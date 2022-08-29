Роскомнадзор запросил у онлайн-кинотеатра Start информацию об утечке данных
Роскомнадзор попросил у онлайн-кинотеатра Start данные о возможной утечке данных зарегистрированных на платформе пользователей. По заверениям представителей платформы, никакая ценная информация не попала в сеть.
«Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса», — сказали в ведомстве.
Днем ранее команда Start подтвердила в своем Telegram-канале наличие утечки данных пользователей. По словам представителей платформы, утекшая информация в основном не может представлять интереса для злоумышленников, кроме того, сама уязвимость уже устранена. В частности, в сеть попали номера телефонов пользователей онлайн-кинотеатра, а также часть электронных адресов по состоянию за 2021 г. В утекшей базе не было ни паролей, ни данных банковских карт клиентов.
29 августа также наличие утечки базы данных подтвердил сервис экспресс-доставки СДЭК. Всего было слито 120 000 строк информации с сервисов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет». В числе слитых данных оказались имена, телефоны, электронные адреса, пароли, даты рождения и профили клиентов.
В начале августа Роскомнадзор также запросил информацию об утечке персональных данных у торговой сети «Пятерочка». В июле регулятор составил административный протокол в отношении сервиса доставки еды Delivery Club из-за утечки персональных данных, а также отправил запрос компании «Билайн» с целью проверки утечки данных клиентов сервиса.
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