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Роскомнадзор запросил у онлайн-кинотеатра Start информацию об утечке данных

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Роскомнадзор попросил у онлайн-кинотеатра Start данные о возможной утечке данных зарегистрированных на платформе пользователей. По заверениям представителей платформы, никакая ценная информация не попала в сеть.   

«Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса», — сказали в ведомстве.

Днем ранее команда Start подтвердила в своем Telegram-канале наличие утечки данных пользователей. По словам представителей платформы, утекшая информация в основном не может представлять интереса для злоумышленников, кроме того, сама уязвимость уже устранена. В частности, в сеть попали номера телефонов пользователей онлайн-кинотеатра, а также часть электронных адресов по состоянию за 2021 г. В утекшей базе не было ни паролей, ни данных банковских карт клиентов.

29 августа также наличие утечки базы данных подтвердил сервис экспресс-доставки СДЭК. Всего было слито 120 000 строк информации с сервисов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет». В числе слитых данных оказались имена, телефоны, электронные адреса, пароли, даты рождения и профили клиентов.

В начале августа Роскомнадзор также запросил информацию об утечке персональных данных у торговой сети «Пятерочка». В июле регулятор составил административный протокол в отношении сервиса доставки еды Delivery Club из-за утечки персональных данных, а также отправил запрос компании «Билайн» с целью проверки утечки данных клиентов сервиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных