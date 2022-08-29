Роскомнадзор запросил у онлайн-кинотеатра Start информацию об утечке данных

Днем ранее команда Start подтвердила в своем Telegram-канале наличие утечки данных пользователей. По словам представителей платформы, утекшая информация в основном не может представлять интереса для злоумышленников, кроме того, сама уязвимость уже устранена. В частности, в сеть попали номера телефонов пользователей онлайн-кинотеатра, а также часть электронных адресов по состоянию за 2021 г. В утекшей базе не было ни паролей, ни данных банковских карт клиентов.