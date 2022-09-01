Twitter запустит тестирование функции редактирования сообщений для платных подписчиков
Twitter запустит тестирование функции редактирования для ограниченного числа обладателей платной подписки Twitter Blue в конце сентября, следует из сообщения в блоге соцсети.
«Твиты можно будет редактировать несколько раз в течение 30 минут после их публикации. Отредактированные твиты будут отображаться с указанием времени и отметкой, чтобы читателям было ясно, что исходный твит был изменен», — говорится в сообщении.
Кнопка редактирования будет предоставлять доступ к полной истории редактирования определенного твита. Соцсеть начнет тестирование с небольшой группы пользователей, чтобы выявить проблемы на раннем этапе.
Глава потребительского отдела Twitter Джей Салливан ранее заявил, что редактирование твитов — это самая востребованная функция на протяжении многих лет. При работе над новой функцией компания планирует учесть такие моменты, как ограничение по времени, за которое можно исправить сообщение, и доступ к отредактированной информации. Иначе, по словам Салливана, эту функцию могут использовать не по назначению, чтобы исказить публичный разговор.
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