Twitter запустит тестирование функции редактирования сообщений для платных подписчиков

Глава потребительского отдела Twitter Джей Салливан ранее заявил, что редактирование твитов — это самая востребованная функция на протяжении многих лет. При работе над новой функцией компания планирует учесть такие моменты, как ограничение по времени, за которое можно исправить сообщение, и доступ к отредактированной информации. Иначе, по словам Салливана, эту функцию могут использовать не по назначению, чтобы исказить публичный разговор.