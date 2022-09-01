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Twitter запустит тестирование функции редактирования сообщений для платных подписчиков

Ведомости

Twitter запустит тестирование функции редактирования для ограниченного числа обладателей платной подписки Twitter Blue в конце сентября, следует из сообщения в блоге соцсети. 

«Твиты можно будет редактировать несколько раз в течение 30 минут после их публикации. Отредактированные твиты будут отображаться с указанием времени и отметкой, чтобы читателям было ясно, что исходный твит был изменен», — говорится в сообщении.

Кнопка редактирования будет предоставлять доступ к полной истории редактирования определенного твита. Соцсеть начнет тестирование с небольшой группы пользователей, чтобы выявить проблемы на раннем этапе.

Глава потребительского отдела Twitter Джей Салливан ранее заявил, что редактирование твитов — это самая востребованная функция на протяжении многих лет. При работе над новой функцией компания планирует учесть такие моменты, как ограничение по времени, за которое можно исправить сообщение, и доступ к отредактированной информации. Иначе, по словам Салливана, эту функцию могут использовать не по назначению, чтобы исказить публичный разговор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных