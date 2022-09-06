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Google перестал навязывать разработчикам использование своего платежного сервиса

Ведомости

Google LLC внесла изменения в правила программы для разработчиков Google Play и сняла запрет на использование сторонних платежных систем, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Таким образом компания устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства, из-за которых надзорный орган в июле 2022 г. выдал Google предупреждение. Тогда было установлено, что компания обязала разработчиков, распространявших приложения через Google Play, использовать только платежную систему Google. В противном случае приложение просто не размещалось в каталоге магазина приложений.

«Проанализировав действия компании, служба установила, что Google устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства, – говорится в сообщении ФАС. – Теперь разработчики в России могут использовать альтернативные способы оплаты».

В конце июля ФАС наложила на Google штраф в размере 2 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением YouTube на рынке видеосервисов. Поводом послужили правила YouTube в области обращения контента и функционирования каналов. По мнению ведомства, они являются «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми», что приводит к внезапным блокировкам без предупреждения и каких-либо обоснований.

Ранее в июле мировой суд Таганского района Москвы постановил взыскать с Google 21 млрд руб. в виде оборотного штрафа из-за повторного неудаления запрещенной в России информации. Если решение мирового суда устоит в апелляции, это будет уже второй оборотный штраф для Google в России за последний год. В декабре 2021 г. компанию оштрафовали на 7,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных