«Коммерсантъ»: банки начнут тестировать отечественные банкоматы до конца осени

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, на совете обсуждали сроки работы над импортозамещенной версией банкоматов. «В первой половине 2023 г. будут отрабатываться, пилотироваться первые версии, а с середины года вполне возможен выход на промышленное производство и предложение отечественных банкоматов уже для всех банков»,— сообщил он. Однако даже после выхода серийных партий работы над локализацией будут продолжаться в течение ближайших двух лет, подчеркнул Войлуков.