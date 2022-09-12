«Коммерсантъ»: банки начнут тестировать отечественные банкоматы до конца осени
До конца осени крупнейшие банки России получат для тестирования первые образцы отечественных банкоматов от компаний-производителей БФС и САГА, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «дорожную карту», которую Центробанк представил на заседании совета по наличному денежному обращению (СНДО) 9 сентября.
Согласно документу, если тестирование пройдет успешно, то уже в начале следующего года банки начнут получать серийные партии объемом в несколько сотен российских банкоматов.
В ЦБ уточнили, что в ходе этого заседания были затронуты вопросы импортозамещения в части работы банков с наличными. По информации издания, на совете была представлена «дорожная карта» по созданию и выводу на рынок отечественных банкоматов. Кроме того, также обсуждались вопросы потребности в счетно-сортировальных машинах, валидаторах, а также формирования технических требований к ним.
По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, на совете обсуждали сроки работы над импортозамещенной версией банкоматов. «В первой половине 2023 г. будут отрабатываться, пилотироваться первые версии, а с середины года вполне возможен выход на промышленное производство и предложение отечественных банкоматов уже для всех банков»,— сообщил он. Однако даже после выхода серийных партий работы над локализацией будут продолжаться в течение ближайших двух лет, подчеркнул Войлуков.
Другие источники издания отмечают, что создать полностью отечественный банкомат, производство которого на 100% будет локализовано в России, технически невозможно. Уточняется, что хотя механическую часть конструкции банкомата и его корпус создать в России можно, но необходимая электроника в стране пока не производится. Поэтому наиболее вероятным сценарием может оказаться производство по принципу «отверточной сборки», при которой отечественный корпус наполняется импортными комплектующими.
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