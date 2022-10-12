«Яндекс» сделал закадровый перевод видео в браузере многоголосым

Разработчики увеличили количество голосов до 12 — 6 мужских и 6 женских. До этого закадровый перевод ограничивался двумя голосами. По оценке команды, около половины иностранных роликов на YouTube — это видео с тремя и более спикерами. Именно поэтому было решено добавить 10 новых голосов.