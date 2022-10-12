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«Яндекс» сделал закадровый перевод видео в браузере многоголосым

Ведомости

В «Яндекс Браузере» появился многоголосый закадровый перевод видео, сообщает пресс-служба компании.

Разработчики увеличили количество голосов до 12 — 6 мужских и 6 женских. До этого закадровый перевод ограничивался двумя голосами. По оценке команды, около половины иностранных роликов на YouTube — это видео с тремя и более спикерами. Именно поэтому было решено добавить 10 новых голосов.

В компании рассказали, что первым делом нейросеть преобразует речь в текст, расставляет знаки препинания и определяет начало и конец предложений. После этого уже другая нейросеть анализирует спектрограмму голоса, распознает фрагменты, сказанные разными людьми, и фиксирует это на аудиодорожке.

«Яндекс» представил технологию закадрового перевода в 2021 г. Сначала нейросеть могла переводить ролики только на английском языке, позже разработчики обучили ее итальянскому, немецкому, французскому и испанскому. В компании рассказали, что планируется добавить еще несколько языков, в частности, китайский.

В августе 2022 г. «Яндекс» добавил в браузер технологию автоматического закадрового перевода прямых трансляций на YouTube. На данный момент технология работает в режиме открытого тестирования. Пользователям доступен перевод для каналов Apple, NASA, космической компании Илона Маска SpaceX, а также платформы для выступления спикеров TED и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных