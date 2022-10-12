ФАС предписала МТС понизить стоимость тарифов до обоснованного уровня

В ФАС отметили, что в первый раз МТС повысил стоимость услуг в январе 2022 г. для 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, заявив, что рост обусловлен увеличением затрат. При этом службе не были представлены документы, доказывающие рост расходов в полном объеме. Второе повешение МТС провел в августе 2022 г. – на части рост тарифов составил в среднем около 8,4%, в сентябре и октябре 2022 г. увеличение оставшихся тарифов составило около 9,7%. как отмечают в ФАС, в целом за год стоимость услуг связи для абонентов МТС с начала года выросла более чем на 20%.