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ФАС предписала МТС понизить стоимость тарифов до обоснованного уровня

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала оператора сотовой связи МТС нарушившим законодательство из-за необоснованного повышения тарифов, сообщили в пресс-службе ведомства. Комиссия службы выдала МТС предписание о снижении тарифов до экономически обоснованного уровня.

Размер штрафа за нарушение антимонопольного законодательства для компании будет определен в рамках административного разбирательства.

В ФАС отметили, что в первый раз МТС повысил стоимость услуг в январе 2022 г. для 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, заявив, что рост обусловлен увеличением затрат. При этом службе не были представлены документы, доказывающие рост расходов в полном объеме. Второе повешение МТС провел в августе 2022 г. – на части рост тарифов составил в среднем около 8,4%, в сентябре и октябре 2022 г. увеличение оставшихся тарифов составило около 9,7%. как отмечают в ФАС, в целом за год стоимость услуг связи для абонентов МТС с начала года выросла более чем на 20%.

«ФАС России пришла к выводу, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей», – говорится в заявлении ведомства.

ФАС возбудила дело в отношении МТС в конце февраля 2022 г. по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 «Закона о защите конкуренции». ТАСС со ссылкой на пресс-службу МТС тогда сообщал, что компания планирует разъяснять ситуацию ФАС. «МТС предоставит службе все необходимые разъяснения. Мы заранее и в максимально развернутом формате проинформировали об изменениях, чтобы абоненты могли выбрать: остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку», — заявили в компании», – заявляли в пресс-службе.

20 апреля ФАС опубликовала методические рекомендации операторам связи, по которым они могут повышать цены с учетом текущей инфляции. Компании должны уведомлять службу о повышении цен минимум за две недели.

22 июня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев пообещал, что тарифы на сотовую связь в России не вырастут выше уровня инфляции, что было зафиксировано в совместном решении с ФАС. Он добавил, что на фоне закредитованности издержки сотовых операторов действительно растут.

В конце августа «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз TelecomDaily сообщал, что услуги мобильной и широкополосной связи могут подорожать по итогам года на 15-18%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных