ФАС предписала МТС понизить стоимость тарифов до обоснованного уровня
Размер штрафа за нарушение антимонопольного законодательства для компании будет определен в рамках административного разбирательства.
В ФАС отметили, что в первый раз МТС повысил стоимость услуг в январе 2022 г. для 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, заявив, что рост обусловлен увеличением затрат. При этом службе не были представлены документы, доказывающие рост расходов в полном объеме. Второе повешение МТС провел в августе 2022 г. – на части рост тарифов составил в среднем около 8,4%, в сентябре и октябре 2022 г. увеличение оставшихся тарифов составило около 9,7%. как отмечают в ФАС, в целом за год стоимость услуг связи для абонентов МТС с начала года выросла более чем на 20%.
«ФАС России пришла к выводу, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей», – говорится в заявлении ведомства.
ФАС возбудила дело в отношении МТС в конце февраля 2022 г. по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 «Закона о защите конкуренции». ТАСС со ссылкой на пресс-службу МТС тогда сообщал, что компания планирует разъяснять ситуацию ФАС. «МТС предоставит службе все необходимые разъяснения. Мы заранее и в максимально развернутом формате проинформировали об изменениях, чтобы абоненты могли выбрать: остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку», — заявили в компании», – заявляли в пресс-службе.
20 апреля ФАС опубликовала методические рекомендации операторам связи, по которым они могут повышать цены с учетом текущей инфляции. Компании должны уведомлять службу о повышении цен минимум за две недели.
22 июня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев пообещал, что тарифы на сотовую связь в России не вырастут выше уровня инфляции, что было зафиксировано в совместном решении с ФАС. Он добавил, что на фоне закредитованности издержки сотовых операторов действительно растут.
В конце августа «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз TelecomDaily сообщал, что услуги мобильной и широкополосной связи могут подорожать по итогам года на 15-18%.