ФАС возбудила дело после повышения МТС тарифов на связь

В сентябре 2021 г. ФАС завершила рассмотрение дела в отношении мобильного оператора Tele2 и обязала вернуть стоимость необоснованно повышенных тарифов на услуги сотовой связи к уровню, применявшемуся до повышения. В январе 2021 г., по данным ведомства, компания повысила стоимость сотовой связи в среднем на 13% из-за роста своих затрат. В ноябре ФАС оштрафовала компанию на 825 500 руб. за злоупотребление доминирующим положением, писали «РИА Новости».