ФАС возбудила дело после повышения МТС тарифов на связь
По данным ФАС, в январе 2022 г. оператор повысил стоимость связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат. «Служба посчитала, что у повышения отсутствуют технологические, экономические и иные обоснования, что нарушает интересы потребителей», — говорится в сообщении.
В сентябре 2021 г. ФАС завершила рассмотрение дела в отношении мобильного оператора Tele2 и обязала вернуть стоимость необоснованно повышенных тарифов на услуги сотовой связи к уровню, применявшемуся до повышения. В январе 2021 г., по данным ведомства, компания повысила стоимость сотовой связи в среднем на 13% из-за роста своих затрат. В ноябре ФАС оштрафовала компанию на 825 500 руб. за злоупотребление доминирующим положением, писали «РИА Новости».
«Коммерсантъ» сообщал, что операторы подняли цены на архивные тарифы. В частности, в МТС заявили, что повышение цен составит в среднем 30-40 руб. и коснется менее 1% тарифных планов. «Мегафон» также повысил цены на часть архивных тарифов в ряде регионов. В компании отметили, что предложили абонентам бесплатно перейти на актуальные тарифы до повышения цены.