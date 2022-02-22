Газета
Бизнес

ФАС возбудила дело после повышения МТС тарифов на связь

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг, говорится в Telegram-канале службы.

По данным ФАС, в январе 2022 г. оператор повысил стоимость связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат. «Служба посчитала, что у повышения отсутствуют технологические, экономические и иные обоснования, что нарушает интересы потребителей», — говорится в сообщении.

В сентябре 2021 г. ФАС завершила рассмотрение дела в отношении мобильного оператора Tele2 и обязала вернуть стоимость необоснованно повышенных тарифов на услуги сотовой связи к уровню, применявшемуся до повышения. В январе 2021 г., по данным ведомства, компания повысила стоимость сотовой связи в среднем на 13% из-за роста своих затрат. В ноябре ФАС оштрафовала компанию на 825 500 руб. за злоупотребление доминирующим положением, писали «РИА Новости».

«Коммерсантъ» сообщал, что операторы подняли цены на архивные тарифы. В частности, в МТС заявили, что повышение цен составит в среднем 30-40 руб. и коснется менее 1% тарифных планов. «Мегафон» также повысил цены на часть архивных тарифов в ряде регионов. В компании отметили, что предложили абонентам бесплатно перейти на актуальные тарифы до повышения цены.

Ранее по теме: Сотовые операторы подняли цены на архивные тарифы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных