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«Авито»: репетиторы за год заработали 280 млрд рублей

Ведомости

Репетиторы смогли заработать около 280 млрд руб. за год к марту 2022 г., следует из результатов исследования сервисов «Авито услуги» и Data Insight. За год выручка этого сегмента увеличилась в 1,5 раза, по итогам прошлого года она составляла 176 млрд руб.

Уточняется, что каждый десятый заказ на рынке услуг приходится именно на образовательные услуги (9%), что говорит о росте популярности этого рынка. За год было оформлено 229 млн заказов на образовательные услуги.

В «Авито» обратили внимание на сезонность этого бизнеса. «Сезон активного спроса приходится на апрель и октябрь, в эти периоды 80% провайдеров отмечают значительное повышение своих доходов», — сказано в исследовании. При этом изменились и каналы поиска учеников, «сарафанное радио» отошло на второй план, большинство специалистов используют интернет в этих целях (79%). Каждый второй респондент сообщил, что ищет учеников через «Авито» (49%), а каждый третий — вкладывает деньги в свое продвижение.

В этой сфере занято более 543 000 сотрудников, для 83% из которых репетиторство является основным видом деятельности. Наиболее востребованными являются образовательные услуги по школьным предметам — на них специализируются 39% преподавателей. Почти треть репетиторов занимаются изучением иностранных языков (28%), каждый пятый предлагает услуги по раннему детскому развитию (23%) и профессиональной подготовке (22%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных