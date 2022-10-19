«Авито»: репетиторы за год заработали 280 млрд рублей
Репетиторы смогли заработать около 280 млрд руб. за год к марту 2022 г., следует из результатов исследования сервисов «Авито услуги» и Data Insight. За год выручка этого сегмента увеличилась в 1,5 раза, по итогам прошлого года она составляла 176 млрд руб.
Уточняется, что каждый десятый заказ на рынке услуг приходится именно на образовательные услуги (9%), что говорит о росте популярности этого рынка. За год было оформлено 229 млн заказов на образовательные услуги.
В «Авито» обратили внимание на сезонность этого бизнеса. «Сезон активного спроса приходится на апрель и октябрь, в эти периоды 80% провайдеров отмечают значительное повышение своих доходов», — сказано в исследовании. При этом изменились и каналы поиска учеников, «сарафанное радио» отошло на второй план, большинство специалистов используют интернет в этих целях (79%). Каждый второй респондент сообщил, что ищет учеников через «Авито» (49%), а каждый третий — вкладывает деньги в свое продвижение.
В этой сфере занято более 543 000 сотрудников, для 83% из которых репетиторство является основным видом деятельности. Наиболее востребованными являются образовательные услуги по школьным предметам — на них специализируются 39% преподавателей. Почти треть репетиторов занимаются изучением иностранных языков (28%), каждый пятый предлагает услуги по раннему детскому развитию (23%) и профессиональной подготовке (22%).
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