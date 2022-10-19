«Авито»: репетиторы за год заработали 280 млрд рублей

В «Авито» обратили внимание на сезонность этого бизнеса. «Сезон активного спроса приходится на апрель и октябрь, в эти периоды 80% провайдеров отмечают значительное повышение своих доходов», — сказано в исследовании. При этом изменились и каналы поиска учеников, «сарафанное радио» отошло на второй план, большинство специалистов используют интернет в этих целях (79%). Каждый второй респондент сообщил, что ищет учеников через «Авито» (49%), а каждый третий — вкладывает деньги в свое продвижение.