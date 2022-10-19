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Технологии

Минцифры запустило маркетплейс российского ПО

Ведомости

Минцифры объявило о запуске онлайн-магазина отечественного программного обеспечения (ПО), следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

«Минцифры запустило маркетплейс российского ПО. На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Правообладатели для размещения своих решений на маркетплейсе подают заявки на «Госуслугах», — говорится в сообщении.

По данным министерства, на маркетплейсе уже размещено более тысячи приложений, а на страницах продуктов описаны их основные характеристики: функционал, стоимость, совместимость с операционными системами и зарубежные аналоги, которые может заместить ПО.

Первая версия RuStore (аналог Google Play, доступен только для устройств на базе Android) вышла в мае. Тогда же гендиректор VK Владимир Кириенко сообщил, что комиссия для разработчиков «точно будет меньше 15%». К тому моменту Google уже отключил платежную инфраструктуру своего магазина приложений в России, а также возможность обновлять уже купленные платные приложения. Изначально приложения на российском маркетплейсе можно было скачивать без регистрации, но позже, чтобы оставить отзыв в RuStore, появилась необходимость регистрации по номеру телефона, связанного с аккаунтом VK ID.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных