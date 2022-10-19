Минцифры запустило маркетплейс российского ПО
Минцифры объявило о запуске онлайн-магазина отечественного программного обеспечения (ПО), следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.
«Минцифры запустило маркетплейс российского ПО. На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Правообладатели для размещения своих решений на маркетплейсе подают заявки на «Госуслугах», — говорится в сообщении.
По данным министерства, на маркетплейсе уже размещено более тысячи приложений, а на страницах продуктов описаны их основные характеристики: функционал, стоимость, совместимость с операционными системами и зарубежные аналоги, которые может заместить ПО.
Первая версия RuStore (аналог Google Play, доступен только для устройств на базе Android) вышла в мае. Тогда же гендиректор VK Владимир Кириенко сообщил, что комиссия для разработчиков «точно будет меньше 15%». К тому моменту Google уже отключил платежную инфраструктуру своего магазина приложений в России, а также возможность обновлять уже купленные платные приложения. Изначально приложения на российском маркетплейсе можно было скачивать без регистрации, но позже, чтобы оставить отзыв в RuStore, появилась необходимость регистрации по номеру телефона, связанного с аккаунтом VK ID.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.