Apple откажется от порта Lightning и перейдет на USB-C

Apple уже перевела свои Mac, многие iPad и аксессуары на USB-C с Lightning и других разъемов. При этом у всех новых iPhone, презентация которых состоялась 7 сентября, сохранился порт Lightning. О том, что окончательный переход может состояться в 2023 г., писал Bloomberg в мае. По информации агентства, переход iPhone на USB-C уменьшит набор зарядных устройств, которые используются для гаджетов компании.