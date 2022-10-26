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Apple откажется от порта Lightning и перейдет на USB-C

Ведомости

Американская корпорация Apple приняла решение полностью отказаться от разъема Lightning и перейти на порт USB-C, об этом сообщил глава отдела маркетинга Грег Южвяк, передает Bloomberg. Когда именно произойдет полный переход, пока неизвестно.

«Южвяк сказал, что компания будет соблюдать закон, как и другие законы. Он отказался уточнить, когда iPhone может перейти на зарядное устройство, заменяющее Lightning», — сказано в публикации.

Apple уже перевела свои Mac, многие iPad и аксессуары на USB-C с Lightning и других разъемов. При этом у всех новых iPhone, презентация которых состоялась 7 сентября, сохранился порт Lightning. О том, что окончательный переход может состояться в 2023 г., писал Bloomberg в мае. По информации агентства, переход iPhone на USB-C уменьшит набор зарядных устройств, которые используются для гаджетов компании.

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Южвяк также напомнил о разногласиях, которые сохранялись у Apple и ЕС в течение десяти лет по вопросу единого зарядного устройства для всех гаджетов. Еврокомиссия в прошлом году представила законопроект об обязанности производителей оснащать свои смартфоны, планшеты и наушники универсальным разъемом, чтобы они могли заряжаться от общего зарядного устройства. По словам сторонников инициативы, это также окажет положительное влияние на окружающую среду.

В июне Европарламент принял это предложение. Согласно решению, все устройства, продаваемые на территории ЕС, с осени 2024 г. должны будут иметь единый порт для зарядки типа USB-C.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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