Apple откажется от порта Lightning и перейдет на USB-C
Американская корпорация Apple приняла решение полностью отказаться от разъема Lightning и перейти на порт USB-C, об этом сообщил глава отдела маркетинга Грег Южвяк, передает Bloomberg. Когда именно произойдет полный переход, пока неизвестно.
«Южвяк сказал, что компания будет соблюдать закон, как и другие законы. Он отказался уточнить, когда iPhone может перейти на зарядное устройство, заменяющее Lightning», — сказано в публикации.
Apple уже перевела свои Mac, многие iPad и аксессуары на USB-C с Lightning и других разъемов. При этом у всех новых iPhone, презентация которых состоялась 7 сентября, сохранился порт Lightning. О том, что окончательный переход может состояться в 2023 г., писал Bloomberg в мае. По информации агентства, переход iPhone на USB-C уменьшит набор зарядных устройств, которые используются для гаджетов компании.
Южвяк также напомнил о разногласиях, которые сохранялись у Apple и ЕС в течение десяти лет по вопросу единого зарядного устройства для всех гаджетов. Еврокомиссия в прошлом году представила законопроект об обязанности производителей оснащать свои смартфоны, планшеты и наушники универсальным разъемом, чтобы они могли заряжаться от общего зарядного устройства. По словам сторонников инициативы, это также окажет положительное влияние на окружающую среду.
В июне Европарламент принял это предложение. Согласно решению, все устройства, продаваемые на территории ЕС, с осени 2024 г. должны будут иметь единый порт для зарядки типа USB-C.
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