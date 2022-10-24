Продажи ноутбуков Dell и Apple сократились более чем на 80% с начала года

Ноутбуки американского вендора Dell практически исчезли с российского рынка: с января по август их продажи сократились на 90%. По данным аналитиков российского дистрибутора «Марвел-дистрибуция», в январе 2022 г. было продано более 15 000 ноутбуков Dell, а в августе – лишь 1670. Продажи ноутбуков HP за тот же период сократились втрое, а Apple – вчетверо. Значительное сокращение продаж этих вендоров подтвердили представители «М.видео-Эльдорадо» и «Ситилинка».