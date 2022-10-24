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Продажи ноутбуков Dell и Apple сократились более чем на 80% с начала года

Спрос на технику китайских Huawei и Honor на фоне ухода западных конкурентов заметно вырос
Анастасия Курашева Марина Тюняева (Бочкарёва)
Продажи ноутбуков Dell и Apple сократились более чем на 80% с начала года / Максим Стулов / Ведомости

Ноутбуки американского вендора Dell практически исчезли с российского рынка: с января по август их продажи сократились на 90%. По данным аналитиков российского дистрибутора «Марвел-дистрибуция», в январе 2022 г. было продано более 15 000 ноутбуков Dell, а в августе – лишь 1670. Продажи ноутбуков HP за тот же период сократились втрое, а Apple – вчетверо. Значительное сокращение продаж этих вендоров подтвердили представители «М.видео-Эльдорадо» и «Ситилинка».

Сходную картину демонстрировали и продажи ПК за первое полугодие (об этих подсчетах аналитиков «Марвел-дистрибуции» «Ведомости» писали 21 октября»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных