«Роскосмос» анонсировал запуски «Прогресса» и «Союза» в начале следующего года
Следующие запуски грузовика «Прогресс МС-22» и пилотируемого корабля «Союз МС-23» к Международной космической станции состоятся в феврале и марте следующего года, об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Запуск "Прогресса МС-22" ожидается в феврале, а "Союза МС-23" — в марте 2023 года. Оба будут запущены на ракетах-носителях "Союз-2.1а"», — сказано в сообщении.
Отмечается, что подготовка к пускам уже началась. В частности, специалисты на Байконуре расконсервировали «Прогресс МС-22», который находился в режиме хранения с марта этого года. Грузовик уже осмотрели, его бортовые системы проверили. Предполагается, что скоро будут проведены электрические испытания его аппаратуры.
Что касается пилотируемого корабля "Союз МС-23", то он прибыл на космодром в сентябре. Его также осмотрели и подключили к наземному испытательному оборудованию для проверки служебной аппаратуры. В будущем на корабле проведут комплексные электрические испытания и тестирование бортовой автоматики.
15 июля «Роскосмос» сообщил, что подписал с NASA соглашение о полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях на МКС. Суть соглашения в том, чтобы в случае нештатной ситуации, которая может быть связана с отменой или задержкой запуска российского или американского корабля, на борту МКС находился по крайней мере один космонавт «Роскосмоса» и один космонавт NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.
Первым в рамках этого соглашения стал полет астронавта NASA Франциско Рубио на «Союзе МС-22» 21 сентября, полет Анны Кикиной на Сrew Dragon 5 октября – второй.
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