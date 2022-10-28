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«Роскосмос» анонсировал запуски «Прогресса» и «Союза» в начале следующего года

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Следующие запуски грузовика «Прогресс МС-22» и пилотируемого корабля «Союз МС-23» к Международной космической станции состоятся в феврале и марте следующего года, об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Запуск "Прогресса МС-22" ожидается в феврале, а "Союза МС-23" — в марте 2023 года. Оба будут запущены на ракетах-носителях "Союз-2.1а"», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подготовка к пускам уже началась. В частности, специалисты на Байконуре расконсервировали «Прогресс МС-22», который находился в режиме хранения с марта этого года. Грузовик уже осмотрели, его бортовые системы проверили. Предполагается, что скоро будут проведены электрические испытания его аппаратуры.

Что касается пилотируемого корабля "Союз МС-23", то он прибыл на космодром в сентябре. Его также осмотрели и подключили к наземному испытательному оборудованию для проверки служебной аппаратуры. В будущем на корабле проведут комплексные электрические испытания и тестирование бортовой автоматики.

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15 июля «Роскосмос» сообщил, что подписал с NASA соглашение о полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях на МКС. Суть соглашения в том, чтобы в случае нештатной ситуации, которая может быть связана с отменой или задержкой запуска российского или американского корабля, на борту МКС находился по крайней мере один космонавт «Роскосмоса» и один космонавт NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.

Первым в рамках этого соглашения стал полет астронавта NASA Франциско Рубио на «Союзе МС-22» 21 сентября, полет Анны Кикиной на Сrew Dragon 5 октября – второй.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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