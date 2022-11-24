На базе «Росатома» появится университет квантовых вычислений
Госкорпорация «Росатом» организует корпоративный университет по развитию квантовых вычислений. К проекту смогут также подключиться другие вузы, где будут реализованы программы дополнительного образования. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Росатома».
Такое мероприятие вошло в обновленную версию дорожной карты «Квантовые вычисления», утвержденную правительственной комиссией по цифровому развитию. В дорожную карту «Квантовые вычисления» вошли в том числе мероприятия по формированию образовательной экосистемы в этой области.
Также комиссия, возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко, утвердила изменения в дорожной карте «Квантовые коммуникации». В этой дорожной карте были увеличены целевые показатели, которых необходимо достичь к 2030 г. Протяженность квантовых сетей к 2025 г. должна составить 7 000 км, а к 2030 г. – 15 000 км.
Сроки реализации обеих дорожных карт были продлены с 2024 г. до 2030 г.
Поручение актуализировать ключевые показатели и дорожные карты с учетом необходимости достижения технологического лидерства в среднесрочной перспективе дал президент Владимир Путин. Развитием квантовых коммуникаций в России занимается РЖД по соглашению о намерениях с правительством, а развитие квантовых вычислений ведется в рамках соглашения о намерениях между правительством и «Росатомом».