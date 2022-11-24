На базе «Росатома» появится университет квантовых вычислений

Также комиссия, возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко, утвердила изменения в дорожной карте «Квантовые коммуникации». В этой дорожной карте были увеличены целевые показатели, которых необходимо достичь к 2030 г. Протяженность квантовых сетей к 2025 г. должна составить 7 000 км, а к 2030 г. – 15 000 км.