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На базе «Росатома» появится университет квантовых вычислений

Ведомости

Госкорпорация «Росатом» организует корпоративный университет по развитию квантовых вычислений. К проекту смогут также подключиться другие вузы, где будут реализованы программы дополнительного образования. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Росатома».

Такое мероприятие вошло в обновленную версию дорожной карты «Квантовые вычисления», утвержденную правительственной комиссией по цифровому развитию. В дорожную карту «Квантовые вычисления» вошли в том числе мероприятия по формированию образовательной экосистемы в этой области.

Также комиссия, возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко, утвердила изменения в дорожной карте «Квантовые коммуникации». В этой дорожной карте были увеличены целевые показатели, которых необходимо достичь к 2030 г. Протяженность квантовых сетей к 2025 г. должна составить 7 000 км, а к 2030 г. – 15 000 км.

Сроки реализации обеих дорожных карт были продлены с 2024 г. до 2030 г.

Поручение актуализировать ключевые показатели и дорожные карты с учетом необходимости достижения технологического лидерства в среднесрочной перспективе дал президент Владимир Путин. Развитием квантовых коммуникаций в России занимается РЖД по соглашению о намерениях с правительством, а развитие квантовых вычислений ведется в рамках соглашения о намерениях между правительством и «Росатомом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных