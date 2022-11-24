Путин призвал обеспечить массовое внедрение ИИ в ближайшие 10 лет
В течение ближайших 10 лет в России необходимо обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) во все сферы, заявил российский президент Владимир Путин на международной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
«Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и системы госуправления», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).
Путин призвал наращивать усилия в сфере разработки ИИ. По его словам, Россия по некоторым направлениям в этой сфере идет «на шаг впереди некоторых других стран». Во время конференции Путин попросил правительство и компании изменить требования и нормы, которые препятствуют внедрению искусственного интеллекта.
Летом президент заявил, что многие российские решения в сфере работы с ИИ и обработке больших данных являются лучшими в мире.
Международная онлайн-конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта», или AI Journey 2022, проходит в Москве с 23 по 24 ноября. Организатором мероприятия выступает Сбербанк.
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