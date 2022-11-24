Путин призвал обеспечить массовое внедрение ИИ в ближайшие 10 лет

Путин призвал наращивать усилия в сфере разработки ИИ. По его словам, Россия по некоторым направлениям в этой сфере идет «на шаг впереди некоторых других стран». Во время конференции Путин попросил правительство и компании изменить требования и нормы, которые препятствуют внедрению искусственного интеллекта.