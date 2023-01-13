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Портал Лиги безопасного интернета подвергся хакерским атакам с США и Украины

Ведомости

С 1 по 11 января портал Лиги безопасного интернета подвергся девяти DDoS-атакам с территорий США и Украины, заявила директор организации Екатерина Мизулина, передает ТАСС.

«Атаки на портал продолжаются весь последний год. Однако после моего заявления о том, что иностранных агентов необходимо лишать российского гражданства, зафиксированы одни из самых мощных DDoS-атак за последнее время», — рассказала Мизулина, сообщив об отражении хакерских атак и штатном режиме работы портала.

Максимальная активность злоумышленников была зафиксирована 5 января 2023. Мизулину удивил тот факт, что хакеры выбрали портал «с советами для детей и родителей по безопасности в сети и другими образовательными материалами». По ее словам, в основном в целях хакерской атаки используются иностранные хостинги из Соединенных Штатов. Она также заявила о причастности украинских хакеров к данной деятельности.

Из-за хакерской атаки Лига безопасного интернета обратилась в МВД, добавила Мизулина.

Летом прошлого года «Ведомости» со ссылкой на данные компании StormWall (специализируется на защите от DDoS) писали, что количество DDoS-атак на университеты с 10 по 23 июня 2022 г. увеличилось в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Большинство атак шли по протоколу HTTP, их мощность доходила до 300 000 запросов в секунду, что в 15 раз больше максимальной мощности атак годичной давности (20 000 запросов в секунду), уточнял представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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