Портал Лиги безопасного интернета подвергся хакерским атакам с США и Украины
С 1 по 11 января портал Лиги безопасного интернета подвергся девяти DDoS-атакам с территорий США и Украины, заявила директор организации Екатерина Мизулина, передает ТАСС.
«Атаки на портал продолжаются весь последний год. Однако после моего заявления о том, что иностранных агентов необходимо лишать российского гражданства, зафиксированы одни из самых мощных DDoS-атак за последнее время», — рассказала Мизулина, сообщив об отражении хакерских атак и штатном режиме работы портала.
Максимальная активность злоумышленников была зафиксирована 5 января 2023. Мизулину удивил тот факт, что хакеры выбрали портал «с советами для детей и родителей по безопасности в сети и другими образовательными материалами». По ее словам, в основном в целях хакерской атаки используются иностранные хостинги из Соединенных Штатов. Она также заявила о причастности украинских хакеров к данной деятельности.
Из-за хакерской атаки Лига безопасного интернета обратилась в МВД, добавила Мизулина.
Летом прошлого года «Ведомости» со ссылкой на данные компании StormWall (специализируется на защите от DDoS) писали, что количество DDoS-атак на университеты с 10 по 23 июня 2022 г. увеличилось в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Большинство атак шли по протоколу HTTP, их мощность доходила до 300 000 запросов в секунду, что в 15 раз больше максимальной мощности атак годичной давности (20 000 запросов в секунду), уточнял представитель компании.